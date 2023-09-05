Захарова заявила, що вони визначать подальші кроки після відповіді.

Росія вимагає, щоб влада Вірменії роз'яснила бажання ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, який раніше видав ордер на арешт диктатора Путіна.

Таку заяву зробила офіційна представниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова на брифінгу, пишуть російські видання.

"Ми вже запросили у вірменської сторони роз'яснення на цей рахунок і будемо визначатися з нашими подальшими кроками, виходячи зі змісту відповіді Єревана", - сказала вона.

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Ратифікація Римського статуту Вірменією: що відомо

Нагадаємо, на початку вересня уряд Вірменії направив Римський статут на ратифікацію в Національні збори. Відомо, що влада країни хоче це використати у протистоянні з Азербайджаном.

Конституційний суд Вірменії в 2004 році визнав, що зобов'язання договору суперечать ряду положень Конституції. Цього року він виніс нове рішення, згідно з яким Римський статут відповідає нормам Конституції Вірменії.

Нагадаємо, що навесні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за депортацію дітей з України. Римський статут ратифікували 123 держави, тому Путіна мають заарештувати на їхній території.

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