Скільки 'Орєшніка' виготовляють росіяни: українська розвідка розкрила деталі

Росія розпочне серійне виробництво нового ракетного комплексу "Орєшнік".

Наразі на території Росії працює 6 компаній, що займаються виробництвом балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік". Їхній перелік виданню Главком надав у відповідь на запит тимчасово виконуючий обов’язки розвідки Олег Чорний.

В листі перелічені назви компаній оборонно-промислового комплексу Росії, які станом на 10 липня 2025 року задіяні до виробництва балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік":

АТ "Корпорация "Московский институт теплотехники" (Москва);

АТ "Федеральный научно-производственный центр "Титанбаррикады" (Волгоград);

АТ "Головное особое конструкторское бюро "Прожектор" (Москва);

АТ "Концерн "Созвездие" (Воронеж);

АТ "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (Москва);

ТОВ "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (Москва).

За даними української розвідки, в цілому, ці підприємства здатні виробляти на рік до 10 одиниць ракет "Орєшнік". Однак, як вказано в листі, наразі на озброєнні російської армії немає таких балістичних ракет.

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Також представник ГУР Міноборони України повідомив, що з початку повномасштабної війни Росія двічі проводила випробування із запуску балістичної ракети "Орєшнік", й відбувалося це у жовтні 2023 року та в червні минулого року.

Президент України Володимир Зеленський раніше ділився даними, що загалом до виробництва "Орєшніка" в Росії залучено 39 компаній. Він зазначив, що станом на початок червня цього року з них 21 компанія не перебувала під санкціями.

Нещодавно президент Росії Володимир Путін заявив, що в країні розпочнеться серійне виробництво нового ракетного комплексу "Орєшнік".

Більше того, російський ракетний комплекс "Орєшнік" планують розмістити на території Білорусі до кінця поточного року.

Літній наступ Росії на Україну

Як раніше повідомляв УНІАН, речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів, що ворог перекинув на південь новий полк. Ймовірно, його було сформовано в Чечні. Волошин вважає, що Росія таким чином вирішила підсилити свої підрозділи, що зазнали великих втрат.

Також ми писали, що речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що росіяни поширюють фейки щодо свого наступу. Так, вони повідомляють про нібито активний штурм Покровська та проникнення на територію Дніпропетровської області, але ці заяви неправдиві. Трегубов заявив, що в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" ситуація залишається незмінно напруженою.

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