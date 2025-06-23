Путін похвалився, що запускає серійне виробництво "Орєшніка"

Російський диктатор Володимир Путін оголосив про початок серійного виробництва балістичної ракети "Орєшнік". Про це він сказав 23 червня, виступаючи перед випускниками вишів силових і військових відомств у Кремлі, повідомляють російські ЗМІ.

"Розгортається серійне виробництво новітнього ракетного комплексу середньої дальності "Орєшнік", який дуже себе добре зарекомендував у бойових умовах", - сказав Путін.

Також, за його словами, ракетним військам стратегічного значення будуть поставлені комплекси "Ярс", а авіацію цього року нібито поповнять модернізовані Ту-160М.

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За словами диктатора, РФ буде "вживати адекватні заходи зі зміцнення безпеки, розвивати збройні сили", підвищуватиме "бойові можливості всіх видів і родів військ".

"Росія продовжить розвивати свої збройні сили як гарантію суверенітету", - запевнив російський правитель.

Російська ракета "Орєшнік": актуальні новини

Президент України Володимир Зеленський 20 червня заявляв, що переважна більшість компаній, які займаються виробництвом "‎Орєшніка"‎, досі не потрапила під санкції. "‎39 компаній оборонно-промислового комплексу Росії задіяні у виробництві "‎Орєшніка"‎. Тобто велика кількість їхніх компаній цим займається. Що важливо: 21 компанія з 39 не під санкціями", ‎– зазначив він.

А голова російської переговорної делегації Володимир Мединський нещодавно говорив про удар "Орєшніком" по Україні. За його словами, російське населення нібито вимагає у влади вдарити цією ракетою по Києву чи по Львову після української операції "Павутина".

Проте військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вважає, що Україні варто остерігатися російських ударів балістикою чи крилатими ракетами, а не "Орєшніком" у відповідь на атаки СБУ по аеродромах ворога. На його думку, росіяни це зробили один раз, "аби просто показати, не більше".

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