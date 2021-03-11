Будинок можна буде використовувати тільки як житлове приміщення.

Будинок колишнього шпигуна Скрипаля в Солсбері виставлять на продаж після ремонту і 13 тисяч годин прибирання.

Читайте такожУ Мексиці легалізували марихуануПро це йдеться у сюжеті ТСН.

Згоду на продаж будинку дала громада Солсбері за умови, що його можна використовувати тільки як житлове приміщення.

Громада не хоче, щоб нові господарі заробляли на історії скрипалів і створювали таким чином дискомфорт сусідам.

Три роки тому колишнього полковника ГРУ Росії Сергія Скрипаля і його дочку Юлію знайшли без свідомості на вулиці. Британські слідчі встановили: їх отруїли нервово-паралітичною речовиною"Новачок".

Отруєння Скрипалів: деталі

Сергій і Юлія Скрипали були отруєні розробленою в СРСР речовиною "Новачок" в березні 2018 року в Солсбері. Після того як вони були виписані з лікарні, їх місце розташування не розкривалося.

Розслідування справи ведеться досі. В отруєнні звинувачують російську розвідку. Москва неодноразово заперечувала причетність до інциденту. Телеканал BBC влітку випустив міні-серіал про події в Солсбері.

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Автор: Людмила Жерновська