Європейські військові витрати більші за витрати Росії, але виробництво озброєння потрібно збільшити в кілька разів.

Європі необхідно в рази наростити виробництво озброєнь і спростити військові закупівлі, щоб бути здатною стримати загрозу з боку Росії найближчими роками, йдеться в новому дослідженні брюссельського аналітичного центру Bruegel і Кільського інституту світової економіки.

Автори дослідження спробували оцінити, коли Європейський союз і Великобританія зможуть бути готові до можливої агресії з боку Росії, пише Euractiv. Нещодавно повідомлялося, що Євросоюзу можуть знадобитися десятиліття для повної підготовки до прямого протистояння з Росією. Але нещодавно дослідники заявили, що "ситуація викликає ще більше занепокоєння".

Частково це пов'язано з ослабленням прихильності США забезпеченню європейської безпеки після повернення Дональда Трампа в Білий дім. Однак дослідження також показало, що російська оборонна промисловість продовжує значно випереджати європейське виробництво, незважаючи на помітне зростання західних інвестицій.

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Військові закупівлі в ЄС залишаються повільними, зарегульованими і зосередженими на відносно дорогих озброєннях.

Військові витрати Росії досягли 130 мільярдів євро у 2024 році (7,1% ВВП). При цьому сукупні військові бюджети ЄС і Великої Британії перевищують цю суму. Але для того, щоб стримувати - а за необхідності і вести бойові дії - без опори на США, виробництво різних систем озброєння в Європі має збільшитися приблизно в 5 разів. Особливо різко необхідно наростити виробництво систем ППО, щоб зіставити їх із можливостями Росії.

"Таким чином, Європа залишається вкрай вразливою і залежною від США", - підкреслюють автори. Дослідження ґрунтується на аналізі військових закупівель у Німеччині, Польщі, Великій Британії та Франції. Обсяги виробництва залишаються низькими порівняно з періодом холодної війни або поточними показниками Росії.

Однак варто зазначити, що з 2022 року ЄС домігся прогресу у випуску артилерійських снарядів - їхнє виробництво вже перевищує американські обсяги і лише трохи поступається сукупному випуску Росії та Північної Кореї. Експерти зазначають, що зростання фінансування має бути спрямоване на конкретні пріоритети - масштабованість, сучасні технології та критично важливі системи.

Програма ЄС ReArm Europe обсягом 800 мільярдів євро, на думку авторів, "буде недостатньою, якщо обладнання продовжать закуповувати за поточними завищеними цінами".

Інші новини про озброєння Європи та США

Раніше УНІАН повідомляв, що США провалили плани з виробництва артилерійських снарядів. І це попри мільярдні інвестиції. Планувалося випускати 75-100 тисяч боєприпасів, тоді як до червня 2025 року цей рівень становить лише 40 тисяч.

Крім того, ми розповідали, що Європі потрібні ще мінімум 1000 літаків і танків, щоб воювати без Сполучених Штатів. Також необхідна інша броньована техніка та артилерія.

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