Вашингтон витратив мільярди на нарощування темпів виробництва боєприпасів, але плани провалено.

США не досягли цілі з виробництва артилерійських боєприпасів. У 2025 країна виготовляє лише 40 тисяч одиниць щомісяця замість 100 тисяч запланованих, пише Defense Express.

Попри мільярдні інвестиції, США не встигають наростити виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів до рівня, необхідного для підтримки тривалих бойових дій, зокрема в Україні. Станом на червень 2025 року щомісячний обсяг виробництва становить лише 40 тисяч одиниць.

У лютому 2024 року Пентагон поставив за мету:

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75 тис. боєприпасів на місяць до квітня 2025 року;

100 тисяч — до жовтня 2025 року.

Проте, як повідомив Джон Рем, керівник програми озброєнь армії США, реальний темп — удвічі менший. Очікується, що вийти на мільйон боєприпасів на рік вдасться не раніше 2026 року.

"Ми досягли рівня 40 тисяч, але зможемо наростити темп лише наступного року", — заявив Рем.

У вересні 2024 року США виготовляли вже 40 тисяч снарядів, але лише 18 тис. комплектних боєприпасів, оскільки не вистачає метальних зарядів і детонаторів. Причина — дефіцит пороху.

Виробництво метальних зарядів відбувається наразі лише на заводі Valleyfield (Канада), що належить General Dynamics. США активно переносять це виробництво додому — в Айову та Арканзас, на заводи American Ordnance.

Справжній прорив стане можливим, коли США запустять повний ланцюг — від снарядів до пороху й вибухівки, зазначає Defense Express.

Щоб щомісячно виготовляти 100 тисяч боєприпасів, потрібно 66 тисяч тонн вибухівки, значну частину якої США змушені імпортувати.

Попри відставання, США зуміли за 8 місяців подвоїти виробництво боєприпасів, і нові заводи мають забезпечити досягнення мети у 2026 році.

Інші новини про зброю США

Як повідомляв УНІАН, США можуть втрутитися у війну Ізраїлю з Іраном, щоб використати 13-тонну надбомбу для знищення ключової ядерної бази країни.Йдеться про одну зі найпотужніших неядерних бомб Сполучених Штатів — GBU-57 E/B Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Лише США володіють цією бомбою, здатною пробивати надглибокі захищені об’єкти. Іранський ядерний об’єкт у Фордо, який розташований під товстим шаром гірських порід, недоступний для звичайної ізраїльської авіації. MOP — єдина неядерна зброя, здатна знищити цю ціль.

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