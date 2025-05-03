Деякі іноземні гості вже скасували свій візит до Москви, не дочекавшись таких гарантій від Києва.

У Кремлі чекають чіткої відповіді України на оголошене Москвою в односторонньому порядку "тимчасове перемир'я" на 8, 9 і 10 травня. Про це в коментарі ТАСС заявив спікер президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, Москва ініціювала одноденне "перемир'я" на Великдень і тепер ультимативно вимагає триденного "перемир'я" на 9 травня нібито для перевірки готовності Києва до переговорів про довгостроковий мир. Водночас Пєсков висловив невдоволення, що Україна не стала беззастережно погоджуватися на запропоноване триденне перемир'я, умови і правила якого з Києвом не обговорювалися.

"Реакція влади України на ініціативу Росії ввести перемир'я - це тест на готовність України до миру. І ми, зрозуміло, будемо чекати не двозначних, а остаточних заяв, головне - дій, спрямованих на деескалацію конфлікту у святкові дні", - заявив Пєсков.

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"Парадне" перемир'я Путіна

Як писав УНІАН, наприкінці квітня російський диктатор оголосив в односторонньому порядку триденне перемир'я на 8-10 травня. У ці дні в РФ заплановані святкові заходи з нагоди 80-ї річниці капітуляції Третього Рейху.

Як і у випадку з "великоднім перемир'ям", президент України Володимир Зеленський розкритикував російську ініціативу як явний виверт і запропонував повноцінне 30-денне перемир'я, на якому Київ і Вашингтон наполягають із початку березня. Також Зеленський відмовився гарантувати безпеку іноземних гостей, які приїдуть подивитися на московський парад 9 травня.

Після цього стало відомо, що президент Сербії Вучич і прем'єр Словаччини Фіцо різко захворіли і передумали їхати на парад до Москви.

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