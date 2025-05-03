Путін стрімко втрачає видимість дипломатичної підтримки напередодні важливої для нього дати.

Індія понизила рівень представництва своєї делегації, яка відвідає Москву на 9 травня. Про це повідомляє видання India Today.

Так, міністр оборони країни Раджнатх Сінгх не поїде на московський парад, як передбачалося. Очікується, що замість нього делегацію від Індії очолить його заступник.

Зазначається, що ще раніше планувалося, що до Москви поїде особисто прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, але цей варіант відпав першим.

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"Зміна планів пов'язана з поточною напруженою ситуацією [у відносинах з Пакистаном], коли чиновники воліють залишатися в Індії. Незважаючи на це, Індія прагне зберегти важливість індійсько-російських зв'язків, відправивши свого представника", – йдеться у повідомленні.

Іноземні гості тікають з московського параду до його початку

Як писав УНІАН, наприкінці квітня російський диктатор запропонував триденне перемир'я на 8-10 травня у зв’язку зі щорічним спалахом "побєдобєсія" в Росії. Зокрема планується військовий парад в Москві, на який запросили низку іноземних гостей.

Україна не підтримала ідею "парадного перемир’я" і відмовилася гарантувати безпеку іноземних гостей, котрі приїдуть у Москву.

На цьому тлі стало відомо, що президент Сербії Александар Вучич та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо скасували свої плани на поїздку в Москву. Обидва послалися на несподівані проблеми зі здоров’ям.

Цікаво, що восени президент Бразилії так само скасував свій візит на саміт БРІКС у Росії, пославшись на хвору голову.

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