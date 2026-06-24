Спецпризначенці США зробили невтішні висновки з війни в Україні, - Forbes

Армія США використовує безпілотники вже багато десятиліть. Але це має мало спільного з тим, як їх використовує Україна.

Досвід війни в Україні показав, що дрони - це майбутнє збройних конфліктів. Але важливою є не сама наявність безпілотників на озброєнні, а існування цілої технологічної екосистеми з їх розробки, тестування, закупівель і правильної тактики застосування. І такого нема навіть в армії США. Про це пише Forbes із посиланням на американських спецпризначенців.

Видання наводить розповідь американського військового, який воював в Україні та попросив не розкривати його прізвище. Ветеран згадує епізод під час завершальних боїв за Бахмут, коли вночі він через прилади нічного бачення спостерігав, як над позиціями проходять дрони. Саме тоді, за його словами, стало зрозуміло, що безпілотники виконують не лише розвідувальну функцію, а й безпосередньо впливають на хід боїв, коригуючи артилерійські удари.

У матеріалі підкреслюється, що український досвід використання дронів став важливим сигналом для військових експертів зі США. Колишній "зелений берет" Браян Пікенс, який також воював разом з українськими підрозділами спеціального призначення, наголошує, що значення має не лише сама технологія, а й здатність армії швидко навчатися та впроваджувати інновації.

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"Можливості у війні можуть бути додані лише через технологічний розвиток у поєднанні з належною бойовою підготовкою, заснованою на досвіді", - заявив він.

Як зазначає видання, дрони в Україні стали ключовим елементом ведення бойових дій, особливо в умовах дефіциту артилерійських боєприпасів. Під час боїв за Авдіївку українські сили все частіше використовували FPV-дрони як альтернативу традиційним засобам ураження. Розвідка, спостереження та коригування вогню в режимі реального часу дозволили малим підрозділам значно підвищити ефективність на полі бою.

На цьому тлі у США дедалі активніше обговорюють здатність армійських структур засвоювати український досвід. Браян Пікенс прямо вказує на технологічну перевагу України у певних аспектах сучасної війни.

"Хочуть американці це визнавати чи ні, Україна випереджає нас у використанні сучасних технологій як частини комплексного підходу до ведення війни", - зазначив він

Експерти, зокрема колишній офіцер сил спецпризначення Джозеф Ганьярд, підкреслюють, що ключова проблема американської армії полягає не у відсутності безпілотних технологій як таких, а у швидкості реакції інституцій. Він зазначає, що успіх України став можливим завдяки поєднанню військових, інженерів, волонтерів і стартапів, які швидко тестують і масштабують рішення, тоді як у США система закупівель і впровадження інновацій залишається інертною.

Війна в Україні: зброя

Як писав УНІАН, російські супутники здійснили серію маневрів поблизу фінського апарата Iceye-X36, який використовується Україною для розвідки. Фахівці вважають, що дії були навмисними й могли бути випробуванням некінетичних засобів впливу, таких як перехоплення сигналів чи створення перешкод. Метою Москви могла бути тимчасова втрата даних для України, а не фізичне знищення супутника.

Також ми розповідали, що Україна звернулася до США з проханням надати ліцензію на виробництво ракет Patriot, але запуск такого проєкту може тривати роками й супроводжуватися значними труднощами. Навіть за умови дозволу, виробництво зіткнеться з дефіцитом ресурсів, ризиком атак з боку Росії та суворими вимогами експортного контролю США.

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