Вашингтон вимагає погодитися на припинення вогню.

Сполучені Штати Америки не будуть знімати санкції з Російської Федерації, допоки вона не погодиться на припинення вогню в Україні.

Про це заявила прес-секретарка Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Теммі Брюс, коментуючи під час брифінгу можливість послаблення санкційного тиску на Москву. Вона нагадала, що американська сторона продовжує працювати над досягненням перемир'я:

"Не буде жодних переговорів, жодних рішень, жодних домовленостей, поки ця бійня не припиниться".

Брюс також заявила, що після жорсткого обстрілу Сум у Вашингтона виникли питання стостовно того, хто дійсно відданий миру та припиненню вогню.

Відео дня

Зняття санкцій проти Росії

Як відомо, Москва активно домагається зняття американських санкцій, використовуючи це як головну умову для погодження на припинення вогню в Україні, зокрема в Чорному морі.​

Так, російська сторона вимагає зняття санкцій з фінансових установ, які займаються міжнародною торгівлею продуктами харчування та добривами, відновлення доступу до міжнародних платіжних систем та розблокування заморожених активів.

Крім того, Кремль хоче відновити авіаційне сполучення зі Сполученими Штатами Америки.

Вас також можуть зацікавити новини: