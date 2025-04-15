Він розповідає, що Москва "не бігає" за американцями з проханнями зняти санкції.

Росія вимагає від Сполучених Штатів Америки зняття санкцій, водночас запевняючи своїх громадян, що "ні за ким не бігає".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю "Комерсанту" заявив, що на переговорах з американською стороною обговорюється відновлення торговельної та економічної взаємодії, яку майже повністю перекрито "незаконними" санкціями:

"Ми, як ви знаєте, якщо стежите за дискусією в нашому суспільстві, не бігаємо ні за ким, не просимо санкції скасувати".

Днями Лавров казав журналістам, що Москва понад місяць тому просила Вашингтон зняти санкції з "Аерофлоту" та відновити пряме авіаційне сполучення між країнами. Під час консультацій 10 квітня росіяни "нагадали" американській стороні про свою пропозицію.

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"Можливо, там і були якісь зрушення, але поки що про них не відомо. Але ми над цим будемо працювати, тому що це повернення до нормальності", - заявив російський міністр.

Крім того, ​Росія вимагає послаблення санкційного тиску для досягнення перемир’я в Чорному морі. Під час переговорів у Саудівській Аравії Москва наполягала на скасуванні обмежень, накладених на російські компанії, зокрема в банківському та сільськогосподарському секторах. ​

Санкції проти Росії

У березні кремлівський правитель Путін заявив, що проти фізичних та юридичних осіб Російської Федерації запровадили 28 595 санкцій.

Запроваджені за напад на Україну обмеження охоплюють широкий спектр сфер, включаючи енергетику, фінанси, оборонну промисловість та технології.

Росія активно використовує різноманітні схеми для обходу міжнародних санкцій. Ці методи дозволяють їй продовжувати отримувати критично важливі товари, зокрема для військово-промислового комплексу.​

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