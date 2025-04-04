Лавров 'закотив істерику': росіяни посварилися за стілець на переговорах зі США, - ЗМІ

За даними джерел, Путін відправив на переговори чиновників, які мають особисту неприязнь один до одного.

Правитель РФ Володимир Путін відправив на переговори зі США у Саудівську Аравію переговорників, які конфліктують один з одним. На тлі особистої неприязні російські делегати вчинили розбірки за стілець просто на очах у здивованих американців.

Про цей інцидент повідомляє російський проєкт "Агентство" з посиланням на джерела. Спочатку планувалося, що у Саудівську Аравію полетять лише глава МЗС Сергій Лавров та помічник Путіна Юрій Ушаков. Втім, правитель РФ раптово додав до складу делегації свого спецпредставника Кирила Дмитрієва, але Лаврова про це не попередили.

За даними видання, Лавров "закотив істерику" та відмовився давати Дмитрієву стілець у переговорній. Американці спостерігали за цим зі здивуванням.

Відео дня

Джерела розповіли, що Лавров відсунув крісло від столу зі словами: "Якщо він (Дмитрієв - УНІАН) хоче брати участь, нехай Володимир Володимирович особисто мені про це скаже". Після цього Дмитрієв вийшов із зали у коридор спілкуватися з журналістами.

"Всі ходять до Путіна по одному, і він каже всім різне. У тому числі, тому ніхто не може сформулювати вимоги Росії на переговорах", - каже співрозмовник видання.

Переговори США і Росії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Дмитрієв відвідав американську столицю цього тижня, і це був перший візит російського чиновника до США з початку повномасштабного вторгнення.

Після зустрічі Дмитрієв заявив російським ЗМІ, що адміністрація президента США Дональда Трампа "чує позицію Росії і розуміє її заклопотаність".

Водночас NBC News писало, що оточення президента США Дональда Трампа не радить йому телефонувати російському лідеру Володимиру Путіну, поки він не погодиться на повне припинення вогню в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: