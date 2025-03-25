У Лондоні підтримали позицію України.

Лондон закликає Російську Федерацію погодитися на повне, негайне і безумовне припинення вогню в Україні.

У Міністерстві закордонних справ Великої Британії повідомили, що після сьогоднішніх переговорів в Ер-Ріяді перебувають у тісному контакті зі Сполученими Штатами Америки та Україною. Також Лондон співпрацює з міжнародними партнерами задля досягнення тривалого і міцного миру:

"Президент Зеленський вже показав, що Україна є стороною миру, запропонувавши повне, негайне і безумовне припинення вогню. Ми сподіваємося, що президент Путін погодиться на це без подальших зволікань".

Припинення вогню в Україні

Як відомо, раніше Сполучені Штати запропонували запровадити в Україні 30-денне припинення вогню. Київ погодився піти на це, однак лише після того, як погодиться Москва.

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Путін заявив, що для такого кроку необхідно припинити мобілізацію та постачання західної зброї в Україні, фактично відкинувши пропозицію Трампа. Пізніше Кремль заявив, що готовий зупинити удари по енергетиці.

Після зустрічей представників РФ, США та України в Саудівській Аравії 23-25 березня, де обговорювалося забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі, у РФ сказали, що хочуть зняття низки санкцій проти них. Трамп вже заявив, що розгляне ці вимоги.

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