Їх обговорюватимуть на зустрічі у Лондоні.

Країни Європи представили Сполученим Штатам Америки свої "червоні лінії" щодо переговорів про припинення війни в Україні.

Про це в інтерв'ю Franceinfo повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Він зазначив, що переговори про припинення вогню, які вже сьогодні проходимуть у Лондоні, стануть для української та європейської сторін можливістю ще раз заявити про свої очікування і "червоні лінії":

"Єдина мета, яка нас турбує, - це захист інтересів французького народу і безпеки Європи і Франції. Саме тому, оскільки Сполучені Штати вирішили взяти на себе роль посередника, ми повідомляємо їм про наші червоні лінії, про те, чим ми не поступимося".

Позиція Європи на переговорах

Як відомо, Європейський Союз постійно наполягає, що жодне рішення не може бути прийняте без згоди Києва - Україна має повне право визначати, які умови є прийнятними.

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Також у Європі виступають за продовження тиску на Російську Федерацію, щоб змусити її закінчити війну. Вони прагнуть миру, але справедливого та такого, який не легалізує агресію.

Нагадаємо, що Франція та Велика Британія очолили "коаліцію охочих" - групу країн, які добровільно беруть активну участь у підтримці України поза межами формальних структур. Париж та Лондон вже заявляли, що готові відправити свої війська в Україну для контролю за виконанням майбутньої мирної угоди.

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