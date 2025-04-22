Песков заявив, що Путін "неодноразово говорив про свою готовність вирішувати питання шляхом переговорів".

Росія готова розпочати переговори з Україною про закінчення війни за умови, якщо Україна зніме юридично перепони на шляху контактів між країнами, заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Про це пише РИА Новости.

"При бажанні і відкритості української сторони, напевно, повинні бути вжиті якісь кроки для того, щоб юридично розчистити ці перепони на шляху таких контактів, якщо є така готовність", - сказав він.

За його словами, Путін "неодноразово говорив про свою готовність вирішувати питання шляхом переговорів".

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"Вчорашні слова президента про обговорення мораторію на удари по цивільних об’єктах - ще одне повторення цієї готовності", - додав Пєсков.

Спроби діалогу між Україною і РФ

Як повідомляв раніше УНІАН, ввечері 20 квітня, коли закінчувалося "великоднє перемир’я", оголошене Путіним, президент України Володимир Зеленський запропонував Росії відмовитися від далекобійних дронових та ракетних ударів по цивільній інфраструктурі на 30 діб із можливістю продовження. Він підкреслив, що окупанти не дотрималися своєї обіцянки тиші на всіх основних напрямках фронту, проте не було повітряних тривог. "Отже, це формат тиші, яка досягнута і яку найлегше продовжити", - сказав він.

Наступного дня російський правитель заявив, що Росія проаналізує пропозицію про мораторій на удари по об’єктах цивільної інфраструктури і дасть відповідь. Він наголосив, що "треба розібратися" із пропозицією не бити по цивільних об’єктах, з якою раніше виступив Зеленський.

Водночас, як повідомив Інститут вивчення війни, Путін не зацікавлений у припиненні бойових дій найближчим часом. За словами аналітиків, постійна відмова диктатора від пропозицій США й України щодо припинення вогню суперечить заявленому підходу президента США Дональда Трампа, який передбачає спочатку встановлення припинення вогню, а потім ведення переговорів щодо ширшої мирної угоди, а також меті Трампа щодо досягнення тривалого миру в Україні.

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