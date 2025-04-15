Важливо впевнитись, що Путін не піде захоплювати території знову.

Країни НАТО багато роблять для підтримки України та її безпеки після підписання потенційної мирної угоди. Про це сказав генеральний секретар Альянсу Марк Рютте в інтерв’ю, яке транслював телемарафон.

"Ми всі визнаємо, що найбільш важливо впевнитись у тому, що Путін ніколи не зможе підписати мирну угоду або угоду про припинення вогню, намагаючись знову захопити територію України", – сказав він.

Також Рютте згадав за "коаліцію охочих". Лідерство у ній – за Францією та Великою Британією. Водночас НАТО там присутнє в ролі радника.

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"Будьте певні, що українські Збройні сили продовжуватимуть діяти після укладення мирної угоди. І це є додатковий рівень гарантій безпеки на завершення до всього", – наголосив Рютте.

Він зазначив, що поки триває війна, відбувається співпраця з Україною через командування НАТО, яке за рішенням Вашингтонського саміту НАТО було створено у німецькому місті Вісбаден.

"Це, по суті, забезпечення того, щоб Україна мала все необхідне, щоб оборонятися – це навчання, забезпечення того, щоб всі обіцяні військові системи постачалися логістично", – пояснив генсек НАТО.

При цьому він додав, що вони мають бути в такому вигляді, щоб їх використовувати з максимальною віддачею.

Рютте також нагадав, що в Польщі був заснований Спільний центр з аналізу, підготовки й освіти (JATEC), який фіксує "усі уроки війни в Україні".

"Британці та французи дуже багато працюють над цим. Як мають виглядати в майбутньому Збройні сили України, щоб стати першою лінією відсічі майбутній потенційній російській агресії", – наголосив він.

Візит Рютте до України

Сьогодні, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Марк Рютте разом відвідали Одесу. Представник Альянсу наголосив, що підтримка з боку НАТО – непохитна, щоб Україна могла оборонятися сьогодні і стримувати майбутню агресію, забезпечуючи справедливий і довготривалий мир.

Крім того, Рютте заявив, що шлях України до НАТО незворотній, але ніхто не обіцяв Україні, що членство в Альянсі буде частиною мирної угоди. За його словами, питання членства України в блоці залишається на порядку денному.

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