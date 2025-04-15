Країни НАТО багато роблять для підтримки України та її безпеки після підписання потенційної мирної угоди. Про це сказав генеральний секретар Альянсу Марк Рютте в інтерв’ю, яке транслював телемарафон.
"Ми всі визнаємо, що найбільш важливо впевнитись у тому, що Путін ніколи не зможе підписати мирну угоду або угоду про припинення вогню, намагаючись знову захопити територію України", – сказав він.
Також Рютте згадав за "коаліцію охочих". Лідерство у ній – за Францією та Великою Британією. Водночас НАТО там присутнє в ролі радника.
"Будьте певні, що українські Збройні сили продовжуватимуть діяти після укладення мирної угоди. І це є додатковий рівень гарантій безпеки на завершення до всього", – наголосив Рютте.
Він зазначив, що поки триває війна, відбувається співпраця з Україною через командування НАТО, яке за рішенням Вашингтонського саміту НАТО було створено у німецькому місті Вісбаден.
"Це, по суті, забезпечення того, щоб Україна мала все необхідне, щоб оборонятися – це навчання, забезпечення того, щоб всі обіцяні військові системи постачалися логістично", – пояснив генсек НАТО.
При цьому він додав, що вони мають бути в такому вигляді, щоб їх використовувати з максимальною віддачею.
Рютте також нагадав, що в Польщі був заснований Спільний центр з аналізу, підготовки й освіти (JATEC), який фіксує "усі уроки війни в Україні".
"Британці та французи дуже багато працюють над цим. Як мають виглядати в майбутньому Збройні сили України, щоб стати першою лінією відсічі майбутній потенційній російській агресії", – наголосив він.
Візит Рютте до України
Сьогодні, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Марк Рютте разом відвідали Одесу. Представник Альянсу наголосив, що підтримка з боку НАТО – непохитна, щоб Україна могла оборонятися сьогодні і стримувати майбутню агресію, забезпечуючи справедливий і довготривалий мир.
Крім того, Рютте заявив, що шлях України до НАТО незворотній, але ніхто не обіцяв Україні, що членство в Альянсі буде частиною мирної угоди. За його словами, питання членства України в блоці залишається на порядку денному.