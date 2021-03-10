Затримка жорстких санкцій проти російського газопроводу може бути виправданою, лише якщо Німеччина сама буде робити більше для боротьби з агресією Росії.

Адміністрація Джо Байдена вирішила поки не запроваджувати нові жорсткі санкції проти "Північного потоку-2", газопроводу, який подвоїть об'єми постачання російського газу з Росії в Європу.

На деякий час це дозволить США уникнути конфронтації з Німеччиною, яка стала головним адвокатом проекту. Але це також може призвести до конфлікту з Конгресом і загрожує врученням геополітичної перемоги Володимиру Путіну, - пише Bloomberg.

Читайте такожForeign Policy: Німеччина ніколи не відмовиться від "Північного потоку-2"Вашингтон все ще може здобути прийнятний результат. Але для цього діяти потрібно вже зараз. В обмін на відстрочку санкцій США повинні тиснути на Німеччину, вимагаючи прийняти більшу відповідальність за захист Європи від путінської агресії.

Після завершення будівництва, газопровід вартістю 11 мільярдів доларів дасть "Газпрому" можливість експортувати 110 мільярдів кубометрів газу щороку через Балтійське море до вузла в Німеччині. В результаті "Газпром" буде здатен зупинити транспортування газу через Україну й Польщу, позбавивши ці країни доходів від транзиту. Крім того, Росія зможе в будь-який момент відрізати ці країни від постачання заради політичного тиску.

"Північний потік-2" збільшить потік дешевого газу в Європу, але ціною більшої залежності від Росії. Перехід на чисті джерела енергії теж сповільниться. Дві адміністрації в США, більшість союзників НАТО, німецькі "Зелені" (за деякими оцінками, друга за популярністю партія в країні) виступають проти проекту. Але канцлер Ангела Меркель все одно його підтримує. Її впертість призвела до того, що Конгрес США ухвалив закон в 2019 році, який запроваджує санкції проти всіх компаній, які беруть участь в будівництві "Північного потоку-2". Пізніше американський парламент також посилив тиск, включивши до санаційного списку потенційних страхувальників проекту й компанії з сертифікації.

Читайте такожWall Street Journal: США повернулись, але Європа більше не з намиЗагроза санкцій США переконала кілька західних компаній відмовитись від співпраці з "Північним потоком-2". Тож минулого року будівництво було повністю зупинене. В грудні "Газпром" відновив роботи. Видання допускає, що вже цього року російський газопровід можуть завершити.

Президент Байден і його Держсекретар Ентоні Блінкен публічно неодноразово говорили про своє бажання поховати "Північний потік-2". Вони мають справу з дедалі більшим тиском з боку обох партій в Конгресі, які вимагають більш рішучий наступ проти газопроводу. Але адміністрація також хоче розвернути занепад американо-німецьких відносин, який почався в часи Дональда Трампа.

Загалом, Байден вчинив правильно, що відклав запровадження нових санкцій в односторонньому порядку. Адже вони б спровокували більше роздратування серед членів коаліції Меркель, які підтримують завершення газопроводу й скаржаться на втручання США. Це може підірвати німецьку готовність співпрацювати з Вашингтоном в інших зовнішньополітичних напрямках. Рішення, яке б поважало німецький суверенітет й посилило оборону Європи, можливе й в інтересах обох сторін.

Читайте такожThe Telegraph: "Північний потік-2" розвінчав міф про моральне лідерство МеркельСША і ЄС повинні наполягати, що навіть якщо "Північний потік-2" буде завершений, Росія повинна зберегти потік газу через Україну після 2024 року під страхом запровадження санкцій проти експортерів російського газу. Неросійські постачальники повинні отримати доступ до нового газопроводу, скоротивши тим самим контроль "Газопроводу" над європейським ринком.

"Німеччина повинна допомогти Україні й іншим країнам на "лінії фронту" модернізувати свою енергетичну інфраструктуру й збудувати нові потужності для імпорту зрідженого газу включно з тим, який можуть продати США", - йдеться в статті.

В рамках такого порозуміння Байден також повинен добиватися німецьких зобов'язань збільшити витрати на оборону й допомогти протистояти поведінці Росії, націленій на дестабілізацію Європи. Повага до німецького суверенітету не повинна перекривати факт, що США - партнер в обороні Європи проти російської агресії. Така роль дає США законні інтереси. І Байден повинен дати чітко зрозуміти, що американське терпіння має межі.

Читайте такожThe Globalist: "Північний потік-2" знищить єдність США і Європи, якщо Берлін не змінить свою поведінкуЯкщо переговори з Берліном не досягнуть прогресу, адміністрація повинна запровадити широкі санкції проти сторін, причетних до завершення "Північного потоку-2" включно з державними й приватними компаніями з Німеччини, які отримали підтримку "Газпрому".

Байден сказав, що газопровід - це "погана угода для Європи". Він має рацію. Це також погана угода для США. Щоб покращити її, Байден повинен діяти конструктивно й твердо.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту в найближчі тижні.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.

22 лютого 2021 року США ввели нові санкції проти російського судна, що будує "Північний потік-2".

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Переклад: Лесь Димань