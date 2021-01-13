Данська компанія Rambøll вийшла з проекту "Північного потоку-2" через загрозу американських санкцій.

Данська консалтингова інжинірингова компанія Rambøll вийшла з проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Politiken.

Читайте такожСША готують нові санкції проти "Північного потоку-2" - Reuters

За інформацією видання, компанія вирішила вийти з проекту через ризик нових американських санкцій.

Таким чином, компанія не братиме участі у фінальній стадії будівельних робіт.

На офіційному сайті "Північного потоку-2" повідомляється, що данська компанія була екологічним консультантом проекту. Rambøll проводила дослідження впливу газопроводу на екологію і представляла звіти про оцінку впливу на навколишнє середовище (ОВНС).

Вихід з проекту норвезької компанії

Норвезька компанія Det Norske Veritas GL, яка мала сертифікувати газопровід після завершення будівництва, відмовилася продовжувати перевірку проекту.

Історія "Північного потоку-2"

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко