Ласло Тороцьки заявив, що Україну продали найбільшому в світі інвестиційному фонду.

Деякі угорські політики заявили про бажання анексії окремих областей України. Зокрема, лідер ультраправої партії Угорщини Mi Hazank Ласло Тороцьки заявив, що якщо Україна програє у війні, то Будапешт забере Закарпаття.

Таку заяву політик зробив під час виступу на річній партійній конференції в Будапешті в суботу, 27 січня. За його словами, тиск "міжнародних фінансистів" призвів до війни в Україні, яка "зруйнує Європу і відправить економіку континенту на дно".

При цьому він заявив, що нібито "Україну купив BlackRock", найбільший у світі інвестиційний фонд з "бюджетом" у понад 10 трильйонів доларів.

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Угорський політик запевнив, що його партія виступає за припинення війни в Україні, а саме за негайне припинення вогню, мир і врегулювання ситуації шляхом переговорів.

"Якщо державність України припинить своє існування внаслідок війни, Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія", – цитує Тороцкого видання Index.

Варто відзначити, що це не перші подібні заяви з боку лідера Mi hazank. Минулого року він говорив про необхідність запобігти початку нової світової війни, що Україну продали іноземним інвесторам, а також виступав проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, бо це нібито збільшить шанси на війну з РФ.

Угорщина допомагає РФ знищити Україну

Ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну угорські дипломати на Закарпатті роздавали паспорти Угорщині, що призвело до великого дипломатичного скандалу.

Вже у 2022 році прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оскандалився заявою, що Євросоюзу потрібна нова стратегія щодо війни в Україні, тому що санкції проти Москви "не спрацювали" і, звичайно ж, їх треба зняти. Також він заявив, що війни в Україні можна було уникнути.

У свою чергу опозиційний російський політик і правозахисник Марк Фейгін заявив, що президент РФ Володимир Путін в обмін на підтримку пообіцяв Орбану частину України, а саме Закарпаття.

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