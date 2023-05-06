Постпред Польщі в ЄС впевнений, що Європі не загрожують проблеми з поставками сільгосппродукції завдяки значним обсягам імпорту з України.

Польща вимагатиме від Європейського Союзу ввести санкції на імпорт російської сільгосппродукції в Європу.

Як повідомляє PAP, про це заявив постійний представник Польщі в ЄС Анджей Садось. Він підкреслив, що вважає неприпустимим дозволяти поставки російського продовольства в Європу, навіть під приводом продовольчої безпеки.

"Ми вважаємо, що санкції щодо російської сільськогосподарської продукції повинні бути введені негайно, зокрема, через проблеми з імпортом української продукції в ЄС. Зараз Європі не загрожує порушення ланцюжка поставок сільськогосподарської продукції. Навпаки, у нас є проблема з надлишками. Ми зараз вирішуємо проблему зі значним імпортом сільгосппродукції з України", - сказав Садось.

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Проблеми з експортом українського зерна до Польщі

В середині квітня Польща ввела заборону на імпорт української сільгосппродукції. Пізніше до заборони на імпорт української агропродукції приєдналися ряд інших країн, зокрема, Угорщина, Румунія, Словаччина. Польща також на деякий час заборонила транзит українського зерна через свою територію.

Таке рішення країни ЄС прийняли у зв'язку з протестами місцевих фермерів через перенасичення внутрішнього ринку українським зерном і зниження цін. У Польщі ці протести навіть призвели до зміни міністра сільського господарства країни.

Пізніше за підсумками переговорів Польща досягла домовленості з Єврокомісією про заборону п'яти видів агропродукції з України. Також Єврокомісія виділить 100 мільйонів євро на підтримку фермерів у п'яти країнах, з яких Польща отримає майже 40 млн євро. Крім цього, ЄК надасть допомогу з вивезенням українського зерна.