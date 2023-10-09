Анклав повністю залежить від Ізраїлю та допомоги міжнародних донорів.

Рішення Ізраїлю запровадити блокаду сектору Гази матиме "катастрофічні" наслідки всередині палестинського анклаву.

Про це заявив аналітик Sky News з питань оборони та безпеки Майкл Кларк. Він нагадав, що ізраїльтяни вийшли з Гази в 2005 році.

"Вони завоювали його (анклав - УНІАН) в 1967 році. Там були ізраїльські поселення. Вони (ізраїльтяни - УНІАН) розібрали поселення дуже театрально і в односторонньому порядку відійшли... щоб побачити, чи зможуть вони (палестинці - УНІАН), створити кращу ситуацію", - сказав Кларк.

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Водночас ізраїльтяни увесь цей час зберігаои контроль над Газою, повітряним простором та територіальними водами анклаву біля узбережжя. Вони також контролюють усе постачання Гази електроенергією, продовольством і водою.

"І тому вони мають можливість повністю його закрити, що вони зараз зроблять. Сектор Газа роками підтримувався завдяки допомозі від ООН, гуманітарній допомозі від ЄС і таких держав, як Катар, які спеціально вкладали гроші в гуманітарні проекти. Тож саме їхні гроші утримують Газу. Я маю на увазі, що Газа нежиттєздатна в жодному іншому сенсі, окрім іноземної допомоги. Тож її можна повністю ізолювати, і це спричинить величезні страждання", - зазначив експерт.

Кларк передбачає, що ізоляція Гази стане "першим пострілом Ізраїлю" на шляху до звільнення своїх заручників".

Блокада Сектору Гази

Раніше в понеділок стало відомо, що Ізраїль за 48 годин мобілізував близько 300 000 резервістів для майбутньої наземної операції в Газі. Це найбільша мобілізація в історії Ізраїлю за такий короткий період.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ віддав наказ про повну блокаду Гази: не буде поставок продуктів і енергії.

"Я наказав повністю осадити Сектор Газа. Не буде ні електрики, ні їжі, ні палива, все буде закрито. Ми боремося з людьми-тваринами і діємо відповідно", - сказав він сьогодні після засідання Південного командування ЦАХАЛ в Беер-Шеві.

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