За даними журналістів, розмова відбулася під час візиту міністра до США.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон і Дональд Трамп під час зустрічі у квітні обговорювали угоду про завершення війни в Україні.

Про це пише газета The Sunday Times із посиланням на високопоставлене джерело. За їхніми даними, Кемерон переконував політика схвалити збільшення військової допомоги Україні, оскільки це допоможе утримати лінію фронту і дасть Трампу "найкращі можливі умови" для спроби укласти угоду між країнами, якщо він переможе на виборах.

"Які найкращі умови, за яких ви як президент зможете укласти угоду в січні?" - запитав Трампа Кемерон. Відео дня

Прес-секретар британського прем'єра Ріші Сунак заявив Politico, що позиція Великої Британії щодо війни не змінилася. "Я не визнаю ці повідомлення. Наша позиція не змінилася. Путін повинен зазнати поразки. Зараз, як ніколи раніше в цьому конфлікті, вкрай важливо, щоб Путін отримав чіткий сигнал про те, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказав він.

Сам Сунак заявив журналістам, що не читав цю статтю. "Але що я можу вам сказати, так це те, що ми лідируємо, коли йдеться про Україну. Інвестиції в безпеку України - це інвестиції в нашу безпеку. Наші союзники по НАТО вже стурбовані перспективою того, що якщо Путін доб'ється успіху, то вони будуть наступними - з усіма наслідками, які звідси випливають", - додав прем'єр-міністр.

План Трампа: що відомо

Колишній президент США постійно говорить, що здатний закінчити війну в Україні за добу, якщо повернеться в Білий дім. Він заявляв, що посадить президента Володимира Зеленського та Путіна за стіл переговорів.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі з Трампом заявив, що той не дасть жодної копійки на війну, якщо переможе на виборах.

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