Він запевняє, що має добрі стосунки з президентом України.

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відмовився детально розповідати, як саме планує "закінчити" війну в Україні, якщо переможе на виборах.

В інтерв'ю NBC він заявив, що втратить всі свої козирі, якщо розкриє деталі плану. "Але я б сказав Путіну певні речі. Я б сказав певні речі Зеленському, з яким у мене хороші стосунки", - сказав Трамп.

На питання про те, чи буде він наполягати на укладенні угоди, яка дозволить Путіну зберегти окуповані території, він відповів: "Ні, ні, ні, ні. Я б уклав справедливу угоду для всіх. Ні, я б зробив її справедливою".

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У разі перемоги він має намір "затягнути в кімнату" президентів України і Росії, щоб домовитися з ними.

Скандальні заяви Трампа про війну

Як відомо, на початку російського повномасштабного вторгнення в Україну Трамп виправдовував Путіна, намагаючись довести, що той не хотів війни. При цьому він назвав дії Путіна "геніальним актом".

Трамп переконаний, що українцям варто було відмовитися від окупованого Криму або прагнення вступити до НАТО, щоб запобігти повномасштабній війні.

Коли він оголосив про участь у президентських виборах, то пообіцяв закінчити війну в Україні за добу.

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