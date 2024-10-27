Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, закликав опозицію виходити на масштабні протести.

Після парламентських виборів у Грузії політик опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook звернення. Він не погоджується з результатами виборів, однак каже, що зараз не час посипати голову попелом і хвилюватися через обман:

"Зараз час для великих протестів. Ми повинні показати світові, що ми боремося за свободу і що ми люди, які не терпітимуть несправедливості. Ми не маємо марнувати часу".

Саакашвілі каже, що опозиція отримала переконливу перемогу, однак їхні результати сфальсифікували чиновники. "Необхідно терміново створити спільний координаційний центр опозиції для захисту результатів виборів. Ці вибори були відібрані у грузинського народу, тому ми зобов'язані безперервним акціям і публічній непокорі", - додав він.

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Вибори у Грузії

Як повідоляв УНІАН, після парламентських виборів як правляча партія, так і опозиція оголосили про свою перемогу. Центральна виборча комісія повідомила, що "Грузинська мрія" отримала 53,93% голосів виборців.

Президентка Саломе Зурабішвілі та грузинські опозиціонери вже закликали людей виходити на мітинги, щоб висловити протест проти таких результатів, а також підтримати європейський курс країни.

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