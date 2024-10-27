Він назвав уряд країни маріонетковим.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не визнав результати парламентських виборів у Грузії.

У неділю, 27 жовтня, політик написав у мікроблозі X, що підтримує грузинів у їхній боротьбі за власну свободу. Також Джонсон назвав уряд країни маріонетками російського правителя Путіна:

"Картина, що складається в Грузії, зрозуміла - вчорашні вибори були вкрадені маріонетковим урядом Путіна в Тбілісі. Я підтримую народ Грузії, який відстоює свою свободу, свої права і своє майбутнє".

Вибори у Грузії

Нагадаємо, що 26 жовтня в країні проходили парламентські вибори. Центральна виборча комісія оголосила про перемогу правлячої проросійської партії "Грузинська мрія".

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Президентка країни Саломе Зурабішвілі заявляла, що перемогу здобула "Європейська Грузія". Згодом вона відмовилася визнавати офіційні результати, повідомивши про тотальну фальсифікацію та конфіскацію голосів.

Вже у понеділок, 28 жовтня, на площі Руставелі у Тбілісі має відбутися мітинг. Президентка закликала людей повідомити всьому світу, що жителі країни не визнають ці вибори. Тим часом прем’єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд країни затвердять попри заяви опозиції.

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