22 січня Юлія Навальна оголосила, що вийде на мітинг на підтримку свого чоловіка.

Поліція затримала Юлію Навальну на Пушкінській площі в Москві

Про це дружина політика Олексія Навального повідомила у своєму Instagram.

22 січня Юлія Навальна оголосила, що вийде на мітинг.

"Я вийду за безстрашну, відважну людину, яку труять і вбивають, а він, незважаючи ні на що, ніколи не здається. Я вийду за людину, яку дуже сильно люблю".

Відео затримання Юлії навальної pic.twitter.com/RiIVG3QsS3 - Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

За даними "Відкритої Росії", на акцію прийшла також Людмила Навальна - мама Олексія та Олега Навальних.

Раніше на Пушкінській площі затримали юриста фонду боротьби з корупцією любов Соболь.

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Протести в Росії на підтримку Навального

23 січня прихильники Навального проводять всеросійські акції протесту, вони вимагають звільнити політика з-під арешту. Мітинги вже почалися як мінімум в 13 великих містах, у тому числі Хабаровську, Південно-Сахалінську, Якутську.

Соратники політика анонсували мітинги "Свободу Навальному!" у 93 містах Росії.

Станом на 11:00 за московським часом, в акціях «Свободу Навальному!"всього взяли участь понад 15 тисяч осіб, пише "МБХ медіа».

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Автор: Денис Прядко