Поліція затримала Юлію Навальну на Пушкінській площі в Москві
Про це дружина політика Олексія Навального повідомила у своєму Instagram.
22 січня Юлія Навальна оголосила, що вийде на мітинг.
"Я вийду за безстрашну, відважну людину, яку труять і вбивають, а він, незважаючи ні на що, ніколи не здається. Я вийду за людину, яку дуже сильно люблю".
Відео затримання Юлії навальної pic.twitter.com/RiIVG3QsS3- Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021
За даними "Відкритої Росії", на акцію прийшла також Людмила Навальна - мама Олексія та Олега Навальних.
Раніше на Пушкінській площі затримали юриста фонду боротьби з корупцією любов Соболь.
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Протести в Росії на підтримку Навального
- 23 січня прихильники Навального проводять всеросійські акції протесту, вони вимагають звільнити політика з-під арешту. Мітинги вже почалися як мінімум в 13 великих містах, у тому числі Хабаровську, Південно-Сахалінську, Якутську.
- Соратники політика анонсували мітинги "Свободу Навальному!" у 93 містах Росії.
- Станом на 11:00 за московським часом, в акціях «Свободу Навальному!"всього взяли участь понад 15 тисяч осіб, пише "МБХ медіа».
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