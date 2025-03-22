Мільярдер неодноразово заявляв про те, що він є прихильником свободи слова.

У Туреччині тривають масштабні антиурядові протести після арешту найпопулярнішого в народі опозиційного політика. На цьому тлі соцмережа Х, що належить самопроголошеному захиснику свободи слова Ілону Маску, почала блокувати акаунти опозиційних активістів.

Як пише Associated Press, масштабні протести охопили міста Туреччини після того, як у середу був затриманий мер Стамбула Екрем Імамоглу. Він є найпопулярнішим турецьким політиком з числа прямих противників чинного президента Реджепа Ердогана.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая повідомив, що лише у п’ятницю під час протестів силовики затримали 343 учасників протестів. Міністр наголосив, що "не буде толерантності до тих, хто прагне порушити суспільний порядок, загрожувати миру та безпеці людей, а також проводити хаос і провокації".

Відео дня

Тим часом платформа Х почала блокувати акаунти опозиційних активістів, пише Politico. Видання зазначає, що на платформі Х активісти ділилися інформацією про протести, зокрема про місця, де проходиитимуть мітинги. Експерт з Близького Сходу Юсуф Кан зазначив, що багато з цих облікових записів є "низовими активістами" з кількома десятками тисяч підписників.

У Туреччині є закон, який дозволяє вимагати від соцмереж блокувати окремі акаунти. І платформа X не вперше обмежує доступ до контенту в цій країні. Так, у 2023 році, коли Ердоган переобирався, X вже обмежував роботу опозиційних акаунтів.

Як зазначає Politico, раніше Ілон Маск пояснював придбання Твіттера (згодом перейменованого ним на Х) саме прагненням захистити свободу слова. Однак відповідаючи на критику щодо блокування опозиційних акаунтів в Туреччині, Маск заявляв, що змушений обирати між блокуванням "деяких твітів" і блокуванням всієї соцмережі на території Туреччини.

Варто додати, що під час протестів турецька влада також обмежила доступ і до інших соцмереж – TikTok, Instagram і YouTube.

Протести в Туреччині

Як писав УНІАН, цього тижня влада Туреччини затримала популярного лідера опозиції та мера Стамбула Екрема Імамоглу. Йому закидають низку корупційних злочинів. Крім самого Імамоглу, затримано ще близько сотні співробітників стамбульської мерії.

Одразу після цього турецька влада заборонила проводити демонстрації в Стамбулі протягом наступних чотирьох днів, аби запобігти протестам.

А ще до арешту Стамбульський університет анулював диплом Імамоглу, що є формальною підставою для недопуску політика до участі у наступних президентських виборах. Турецькі закони забороняють балотуватися на виборах людям без вищої освіти. Відомо, що Імамоглу розглядався як головний суперник Ердогана на президентських виборах 2028 року.

Вас також можуть зацікавити новини: