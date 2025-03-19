Також затримано його найближчого помічника і ще сотню людей із мерії.

У Туреччині затримали популярного лідера опозиції та головного суперника президента країни Реджепа Таїпа Ердогана Екрема Імамоглу.

За даними СNN Turk, поліція затримала політика у зв'язку з масштабним розслідуванням корупційних злочинів. За даними Генпрокуратури, Імамоглу та інших його чиновників підозрюють у здирництві, відмиванні грошей і порушеннях, пов'язаних із тендерами та закупівлями.

У будинку стамбульського мера провели обшук. Дружина мера Ділек Імамоглу розповіла приватному телеканалу Now, що поліція прибула до них додому до світанку, і що мера затримали близько 7:30 ранку.

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Крім Імамоглу, затримано його близького помічника Мурата Онгуна, а також ще близько 100 співробітників мерії. Приватний телеканал NTV повідомив, що серед затриманих були двоє голів районів Стамбула.

Як пише AP, влада заборонила демонстрації в місті на чотири дні в спробі запобігти протестам після цього гучного арешту.

Днем раніше Стамбульський університет анулював диплом Імамоглу, фактично позбавивши його можливості брати участь у наступних президентських виборах. Наявність університетського диплома є обов'язковою умовою для участі у виборах відповідно до законодавства Туреччини.

Видання зазначило, що головна опозиційна Республіканська народна партія мала провести в неділю збори, на яких висунути Імамоглу кандидатом на майбутніх президентських виборах, що намічені на 2028 рік, але ймовірні й дострокові вибори.

Тепер же, з урахуванням усіх цих арештів, малоймовірно, що голосування відбудеться.

Вибори в Туреччині

14 травня 2023 року в Туреччині відбулися вибори президента. За їхніми підсумками перемогу здобув чинний президент Реджеп Таїм Ероган, який править країною вже 20 років.

У день виборів стало відомо, що Ердоган роздавав подарунки дітям, а вони не голосують на виборах, а тому підкупом виборців така акція не вважається.

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