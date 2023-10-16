Це перший прямий контакт лідерів після масованої атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Ввечері в понеділок, 16 жовтня, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, який раніше цинічно застеріг Ізраїль від вторгнення у сектор Гази, пише Times of Israel з посиланням на Офис ізраїльського прем’єра.

Станом на 20:55 ані Офіс прем'єра, ані сам Нетаньяху не поінформували про підсумки цієї розмови.

Кремль інформує, що у центрі обговорення була "кризова ситуація, що склалася внаслідок різкого загострення палестино-ізраїльського конфлікту".

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"До ізраїльської сторони доведено ключові моменти сьогоднішніх телефонних контактів із лідерами Палестини, Єгипту, Ірану та Сирії", – йдеться в повідомленні.

Реакція РФ на війну між Ізраїлем та ХАМАС

7 жовтня палестистинське терористичне угруповання ХАМАС завдало масованої атаки по Ізраїлю і вторглося на територію країни. До 9 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про повне звільнення ізраїльської території. Водночас Ізраїль розпочав блокаду контрольованої терористами території – сектора Гази, удари по цій частині палестинської території було посилено. Наразі Ізраїль готується до наземної операції в секторі Гази, називаючи своєю військовою метою знищення ХАМАС та усунення угруповання від контролю над цією територією.

Російський диктатор Володимир Путін, що веде криваву неспровоковану війну проти України, на цьому тлі заявив про неприпустимість проведення Ізраїлем наземної операції в Газі.

Палестинське угруповання ХАМАС подякувало Путіну за його позицію щодо палестино-ізраїльського конфлікту, а також привітало "невтомні зусилля Росії", спрямовані на припинення війни.

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