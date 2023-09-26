Речник Путіна попросив журналістів не ставити йому незручних запитань.

Керівник прес-служби президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що він відмовляється коментувати побиття ув’язненого сином Рамзана Кадирова Адамом, повідомляє ВВС.

"Відразу обмовлюся, що історію із сином Кадирова коментувати не буду", - гучно заявив Пєсков, починаючи щоденний брифінг.

Коли у Пєскова запитали, чому відмовляється давати коментар, він відповів: "Не хочу".

Відео дня

Додамо, нещодавно Рамзан Кадиров опублікував відео, на якому його неповнолітній син Адам б'є заарештованого в РФ за звинуваченням у спаленні Корану Микиту Журавеля.

Під відео Кадиров пише, що "пишається вчинком Адама" і "поважає його вибір". За словами Кадирова, його сина завжди відрізняло бажання рости не серед однолітків, а серед більш старших. Нібито завдяки цьому у нього "формуються дорослі ідеали честі, гідності та захисту своєї релігії". Постраждалого Журавеля Кадиров назвав пособником спецслужб України.

Що відомо про справу Микити Журавеля

Нагадаємо, ще у травні 2023 року у Волгограді затримали молодика за спалення Корану. Російські силовики вирішили віддати його в розпорядження кадировців. За версією слідства, 19 травня юнак спалив Коран в районі Соборної мечеті Волгограда, знявши цей процес на відео. Потім відео з'явилося в Інтернеті.

Пізніше стало відомо, 15-річний син Рамзана Кадирова особисто б'є в'язнів. У серпні уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що отримала від Журавеля скаргу про те, що в грозненському СІЗО його побив син Кадирова.

Вас також можуть зацікавити новини: