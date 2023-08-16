Скандал вже дійшов до російського так званого омбудсмена, яка сама перебуває в міжнародному розшуку.

Син правителя Чечні Рамзана Кадирова - Адам - особисто б'є ув'язнених, які утримуються в грозненському СІЗО. Про це повідомила уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова.

"До мене надійшло звернення обвинуваченого Микити Журавеля, який утримується в СІЗО в Грозному. Він стверджує, що під час відвідування в слідчому ізоляторі його побив син глави Чеченської Республіки Адам Кадиров", – повідомила вона.

За словами Москалькової, вона вже звернулася до чеченського омбудсмена Мансура Солтаєва з проханням перевірити цю інформацію.

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"Особливо просила звернути увагу на медичний огляд побоїв і показання свідків", – зазначила Москалькова.

Слід зазначити, що Адаму Кадирову на поточний момент всього 15 років: він народився 24 листопада 2007 року.

Справа Микити Журавеля

Як раніше писав УНІАН, у травні житель Волгограда спалив Коран поруч з однією з міських мечетей. Процес він зняв на відео, яке потім з'явилося в Інтернеті.

Молодика швидко затримали російські силовики. Його звинуватили в "образі релігійних почуттів віруючих".

Хоча все відбувалося у Волгограді, де проживає і сам фігурант, російський Слідчий комітет вирішив передати цю кримінальну справу до Чечні. Нібито жителі Чечні раптово проявили громадянську позицію і почали масово писати заяви з проханням визнати їх потерпілими у цій справі.

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