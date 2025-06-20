Людей не тримають у цьому приміщенні примусово, але й подітися їм більше нікуди.

Росія і Грузія облаштували на спільному кордоні "підвал" для громадян України, яких обидві країни не хочуть пускати на свою територію. Про це повідомляє телеграм-канал Tbilisi life з посиланням на проєкт Volunteers Tbilisi.

Як розповіли волонтери, на контрольно-пропускному пункті "Верхній Ларс" на кордоні РФ і Грузії щонайменше з 2023 року діє так званий підвал. Це приміщення, куди вимушено селять українців, яких Росія видворила зі своєї території, але яких Грузія відмовляється пускати на свою територію - зазвичай через відсутність у них документів. Більшість із цих людей - колишні ув'язнені українських в'язниць на окупованій території. Росія вивезла їх із цих колоній, а потім вирішила депортувати.

За словами волонтерів, зазвичай у цьому підвалі одночасно перебувають від 5 до 10 осіб, але зараз їхня кількість збільшилася до 35-36 осіб. І найдивніше, що в половини при собі є документи, але Грузія все одно відмовляється їх пропускати на свою територію. Водночас волонтери наголошують, що не всі люди, які опинилися в цьому підвалі, є колишніми ув'язненими: є і звичайні жителі окупованих територій України, яких Росія вивезла до себе, а потім депортувала.

Зазначається, що побутові умови в підвалі - жахливі. Там лише 17 спальних місць, тому людям доводиться спати по черзі. Оскільки більшість із них - колишні ув'язнені, у більшості - туберкульоз у закритій формі, також можливо, що багато хто хворий на ВІЛ.

Волонтери називають ситуацію "гуманітарною кризою, яка загрожує перерости в катастрофу". Зокрема тому, що, за наявною у волонтерів інформацією, найближчим часом Росія має намір надіслати туди ще близько сотні українців.

Чому українців не пускають до Грузії, Тбілісі не дає пояснень - ані офіційних, ані неофіційних.

"Українське посольство допомагає, але вкрай повільно, через обмежені ресурси. Тим часом, прикордонники, які, втім, не зобов'язані забезпечувати харчування цим людям, принесли їм коробку з простроченою тушонкою/паштетом і хлібом, щоб вони "не померли з голоду", - зазначили волонтери.

Українці в Грузії: останні новини

Як писав УНІАН, у квітні Грузія різко скоротила терміни безвізового перебування для громадян України. Спочатку українцям дозволялося вільно перебувати в країні на строк до одного року. У 2023 році цей термін збільшили до двох років, а ще через рік - до трьох років.

Однак нова постанова грузинського уряду відкотила ці правила до початкового варіанту: українці можуть перебувати в Грузії без візи не більше одного року поспіль.

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