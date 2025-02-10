Вона виступила проти ув'язнення журналістки Мзії Амаглобелі.

Відому грузинську джазову співачку Ніно Катамадзе притягнули до адміністративної відповідальності за участь в акції протесту біля будинку судді.

Як пише Грузія Online, ще 24 січня люди прийшли до будинку судді Малхаза Окропірашвілі, щоб виступити проти рішення відхилити апеляцію журналістки Мзії Амаглобелі. Жінку затримали під час протестів у Батумі, вона голодує вже 30 днів.

Кутаїський міський суд визнала Катамадзе та ще вісьмох людей винними в порушенні закону за проведення акції протесту та розгортання банера "Свободу Мзіє Амаглобелі". Їх оштрафували на 5000 ларі (близько 75 тисяч гривень).

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Протести у Грузії

Нагадаємо, після парламентських виборів в Грузії спалахнули масові протести через звинувачення у фальсифікаціях на користь правлячої партії "Грузинська мрія".

Президентка Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників, назвавши вибори повністю сфальсифікованими. Опозиція вимагає проведення нових виборів під міжнародним наглядом, а також хоче розслідування можливих фальсифікацій.

Нещодавно стало відомо, що у Грузії посилили покарання для протестувальників.

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