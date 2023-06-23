ООН зареєструвало 24 862 жертви серед мирного населення в Україні.

Заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявила, що в травні російські окупанти майже втричі частіше атакували ракетами та безпілотниками всю територію України.

Як пише "Укрінформ", станом на сьогодні, 23 червня, Управління Верховного комісара ООН з прав людини зареєструвало 24 862 жертви серед мирного населення в Україні. Так, 9083 людини загинули, в тому числі 530 дітей. Крім того, 15 779 цивільних зазнали поранень, серед них - 1086 дітей.

ООН підтверджує понад тисячу атак на освітні та медичні заклади, більшість - із застосуванням важкого озброєння. ЮНЕСКО заявляє про пошкодження 260 об'єктів, серед яких:

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112 релігійних;

22 музеїв;

94 будівель історичного значення;

19 пам'ятників;

12 бібліотек;

один архів.

ООН задокументувала 158 випадків сексуального насильства, пов'язаного зі російським вторгненням. Дікарло додала, що "більшість з них скоєно військовослужбовцями російських збройних сил". Вона також занепокоєна через інформацію про розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі.

"Оголошене розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі і супровідна риторика ще більше посилили напруженість в регіоні. Ми закликаємо всіх залучених до цього діяти відповідально і відповідно до міжнародних зобов'язань. Ми знову заявляємо, що будь-яка загроза застосування ядерної зброї неприйнятна", – сказала Дікарло.

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Загальна сума прямих задокументованих збитків, завданих інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення Росії, станом на квітень 2023 року сягає 147,5 млрд дол. За оцінками Світового банку, для відновлення України знадобиться не менше 411 мільярдів доларів.

Крім того, вторгнення занурило 7,1 мільйона людей у бідність і змінило 15-річний прогрес у розвитку.

Станом на кінець березня в країнах Європи перебували 5 млн українських біженців одночасно. Загалом там побувало вже 8 мільйонів українських біженців.

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