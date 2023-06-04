Точну кількість постраждалих дітей неможливо встановити.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що російські загарбники вже вбили щонайменше 500 дітей в Україні. Він зазначив, що точну кількість постраждалих дітей неможливо встановити через бойові дії та російську окупацію.

"У списку невинних дитячих жертв російської агресії вже щонайменше 500 наших дітей", - наголосив глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Президент зазначив, що ці діти могли стати відомими вченими, художниками, спортивними чемпіонами, творити історію України.

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"Їх убили російські зброя та ненависть, які щодня продовжують забирати та руйнувати життя українських дітей", - додав глава держави.

Також, за його словами, точну кількість постраждалих дітей поки що неможливо встановити через активні бойові дії та російську окупацію частини території України.

Водночас, Офіс генерального прокурора зазначає, що станом на ранок 4 червня 2023 року більше ніж 1490 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 485 дітей загинули та понад 1005 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Депортація українських дітей росіянами - головні новини

Відомо про примусову депортацію щонайменше 19 453 українських дітей в Росію. На час початку повномаштабної загарбницької війни Росії проти України, на територіях, які нині окуповані, проживало близько 700 тисяч дітей.

Крім того, від террорестичних обстрілів постійно гинуть маленькі українці. Так, 3 червня в результаті удару по передмістю Дніпра загинула дворічна дівчинка. Її тіло знайшли під завалами будинку.

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