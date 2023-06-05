Навчання Тихоокеанського флоту РФ пройдуть з 5 по 20 червня в далекій морській зоні в акваторії Японського і Охотського морів.

Кораблі Тихоокеанського флоту країни-терористки Росії були виведені в Японське і Охотське моря. Як стверджують у міноборони РФ, це зроблено для відпрацювання практичних завдань у рамках навчань.

Відзначається, що в навчаннях будуть задіяні "понад 60 бойових кораблів і суден забезпечення", близько 35 літальних апаратів морської авіації, берегові війська і більше 11 тисяч військовослужбовців.

"У ході навчань корабельні тактичні групи спільно з морською авіацією здійснять пошук і стеження за підводними човнами умовного противника, виконають навчально-бойові вправи, відпрацюють організацію ППО загонів кораблів, а також питання організації МТО сил у морі", - розповіли у ворожому відомстві.

Навчання Тихоокеанського флоту РФ пройдуть з 5 по 20 червня в далекій морській зоні в акваторії Японського і Охотського морів.

Як видно на відео, опублікованому міноборони РФ, на деяких кораблях нанесена рашистська свастика у вигляді літери "Z" - символ, під яким росіяни вторглися в Україну і скоюють воєнні злочини проти наших громадян.

Тихоокеанський флот РФ - новини

Як повідомляв УНІАН, у квітні Тихоокеанський флот РФ був приведений до повної бойової готовності "в рамках раптової перевірки". Військовий ескперт Олег Жданов припускав, що росіяни відпрацюють імітацію удару по кораблях умовного противника, зокрема США.

Після цієї перевірки адмірал Сергій Авакянц покинув пост командувача Тихоокеанського флоту, який він займав з 2012 року. РосЗМІ пов'язують звільнення Авакянца з результатами перевірки.

На місце Авакянца був призначений колишній командувач Балтійським флотом адмірал Віктор Лієна. А його місце в Балтійському флоті зайняв віце-адмірал Володимир Воробйов, котрий раніше обіймав посаду заступника начальника Генштабу Збройних сил РФ.

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