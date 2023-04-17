Під час робочої зустрічі з Міністром оборони Сергієм Шойгу президент РФ Володимир Путін наказав йому продовжити роботу з розвитку флоту, а також подумати про підготовку нових перевірок.
Глава відомства підкреслив, що до раптової перевірки ТОФ було залучено 25 тисяч військовослужбовців, 167 бойових кораблів і суден забезпечення, 89 літаків і вертольотів.
Путін розповів про "чіткі пріоритети застосування збройних сил на українському напрямку".
Шойгу на зустрічі з Путіним заявив, що в рамках другого етапу перевірки угруповання в далекій морській зоні здійснює перехід в південну частину Охотського моря з виконанням завдань бойового маневрування і розкриття підводної обстановки. Були відпрацьовані питання забезпечення бойової стійкості ракетних підводних човнів стратегічного призначення та їх готовності до застосування зброї. Також розпочато проведення тактичного навчання з протиповітряної оборони.
Він розповів, що сили флоту повернуться в пункти постійної дислокації по завершенню раптової перевірки.
Перевірка Тихоокеанського флоту РФ-деталі
14 квітня Тихоокеанський флот Росії був піднятий по тривозі у повному складі і приводився у вищий ступінь боєготовності в рамках раптової перевірки за наказом Міністра оборони Сергія Шойгу.
В ході перевірки були заплановані ракетні пуски по корабельних ударних групах і наземних об'єктах умовного противника. У навчаннях також задіяли дальню авіацію і стратегічні підводні човни.