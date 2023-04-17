Шойгу розповів, що сили флоту повернуться в пункти постійної дислокації по завершенню раптової перевірки.

Під час робочої зустрічі з Міністром оборони Сергієм Шойгу президент РФ Володимир Путін наказав йому продовжити роботу з розвитку флоту, а також подумати про підготовку нових перевірок.

Глава відомства підкреслив, що до раптової перевірки ТОФ було залучено 25 тисяч військовослужбовців, 167 бойових кораблів і суден забезпечення, 89 літаків і вертольотів.

Путін розповів про "чіткі пріоритети застосування збройних сил на українському напрямку".

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Шойгу на зустрічі з Путіним заявив, що в рамках другого етапу перевірки угруповання в далекій морській зоні здійснює перехід в південну частину Охотського моря з виконанням завдань бойового маневрування і розкриття підводної обстановки. Були відпрацьовані питання забезпечення бойової стійкості ракетних підводних човнів стратегічного призначення та їх готовності до застосування зброї. Також розпочато проведення тактичного навчання з протиповітряної оборони.

Він розповів, що сили флоту повернуться в пункти постійної дислокації по завершенню раптової перевірки.

Перевірка Тихоокеанського флоту РФ-деталі

14 квітня Тихоокеанський флот Росії був піднятий по тривозі у повному складі і приводився у вищий ступінь боєготовності в рамках раптової перевірки за наказом Міністра оборони Сергія Шойгу.

В ході перевірки були заплановані ракетні пуски по корабельних ударних групах і наземних об'єктах умовного противника. У навчаннях також задіяли дальню авіацію і стратегічні підводні човни.