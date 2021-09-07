Наразі Кисельов в стані середньої тяжкості, діагностовано ураження легень.

Російський телеведучий, пропагандист Дмитро Кисельов госпіталізований з коронавірусом. Зараз він у стані середньої тяжкості.

Як повідомляє Mash, хвороба почалася з сухого кашлю, підвищеної температури (до 38 градусів) і нестачі повітря. Ведучий росТБ працював - доти, поки не розвинулася двостороння пневмонія, а ПЛР-тест не показав позитивний результат.

Зараз Кисельов госпіталізований в стані середньої тяжкості, він під наглядом лікарів. Ступінь ураження легенів КТ-2, тобто приблизно 25-50%.

У коментарі "РИА Новости" Кисельов підтвердив свій діагноз.

"Була висока температура, за 38, мене госпіталізували, але лікування дало хороший результат, зараз температура вже нормальна - це позитивна відповідь на лікування. Прогноз оптимістичний", - розповів він.

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Автор: Дмитро Захаров