Мерц пояснив, чому Європі необхідне місце за столом переговорів щодо України

Канцлер стверджує, що його уряд вживає заходів для надання Україні додаткової допомоги, щоб допомогти їй пережити зиму.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що Європі необхідне місце за столом переговорів, оскільки президент США Дональд Трамп відновлює переговори щодо України. Про це пише видання Politico.

"Європа хоче і повинна відігравати свою роль у цьому процесі. Ключові елементи мирного врегулювання - чи то санкції, чи то архітектура безпеки - можуть бути вирішені лише за участю європейців. І всі учасники цього чудово розуміють", - заявив він.

Мерц різко розкритикував рішення США запросити російського лідера Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі в грудні, заявивши, що цей крок виключає Україну з переговорів щодо її власної долі.

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"Якщо президент Трамп вирішить запросити президента Росії, то Україна має стати першою темою обговорення. А якщо обговорюватиметься Україна, то за стіл переговорів має сісти президент України. У будь-якому разі абсолютно неприпустимо, щоб треті країни обговорювали долю України, не залучаючи до цього саму Україну", - сказав Мерц.

Канцлер стверджує, що його уряд вживає заходів для надання Україні додаткової допомоги, щоб допомогти їй пережити зиму.

Він також заявив, що Німеччина запросила європейських та міжнародних лідерів, союзників України, до Берліна на зустріч "Коаліції бажаючих" 19 листопада, щоб узгодити додаткову військову підтримку Києву та "підтвердити нашу готовність надати гарантії безпеки" у разі припинення вогню.

Переговори щодо України

Раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що, незважаючи на те, що характер зустрічей передбачає тристоронній формат "Україна-США-Росія", Європа присутня в тому чи іншому форматі. Або на рівні радників з питань національної безпеки, які мають можливість зустрічатися й отримують інформацію від української сторони, або потім присутні за столом переговорів.

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