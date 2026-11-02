Зеленський зробив заяву про участь в саміті G20

Зеленський поділився, що під час контактів із різними перемовниками порушувалося питання можливого запрошення України президентом США Дональдом Трампом.

Україна поки не отримувала офіційного запрошення взяти участь у саміті "Групи двадцяти", який відбудеться наступного місяця, розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN TÜRK.

Хоча президент України поки не отримував офіційного запрошення від США, але були певні сигнали від Вашингтона про можливу участь у заході.

Зокрема, Зеленський поділився, що під час контактів із різними перемовниками порушувалося питання можливого запрошення України президентом США Дональдом Трампом.

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"Йшлося про те, що президент Трамп може запросити нас на саміт G20 і, можливо, висунути ініціативу, спрямовану на припинення війни. Звісно, якщо Трамп офіційно нас запросить, ми це підтримаємо", - поділився президент України.

Примітно, що в вересні США запросили російського диктатора Володимира Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі. Там він міг би зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом.

При цьому, очільник Кремля відмовився від пропозиції Зеленського провести переговори щодо завершення війни на полях саміту G20 у США.

Трамп заявляв, що не знає, чи погодиться Путін на тристоронню зустріч із Зеленським у Маямі.

Запрошення РФ на саміт G20 у США: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що глава європейської дипломатії Кая Каллас виступила проти присутності російського диктатора Володимира Путіна на грудневому саміті G20 у Флориді. Заява Каллас пролунала після того, як очільник МЗС РФ Сєргєй Лавров побував на зустрічі міністрів G20 в Атланті. Рішення Вашингтона покликати російського диктатора на зустріч світових лідерів Каллас назвала серйозним приводом для тривоги. Глава європейської дипломатії вважає, що це створює ризик нормалізації воєнних злочинів, які щодня скоюються в Україні.

Також ми писали, що за словами держсекретаря США Марко Рубіо, міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова запросили на зустріч міністрів закордонних справ країн "Великої двадцятки" через необхідність підтримувати контакти з російською стороною. Рубіо вважає, що якщо не взаємодіяти з Україною та Росією, тоді не буде можливості вести переговори й не вдасться досягти врегулювання війни шляхом переговорів. Рубіо зазначив, що Трамп "не вважає, що зустріч із кимось або розмова з кимось означають схвалення всього, що ця людина робить, або всього, що вона відстоює".

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