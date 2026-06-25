'Ми хочемо зрозуміти': Лавров зажадав пояснень, чому Трамп змінив позицію щодо України

Кремль хоче отримати пояснення щодо нібито зміни позиції Трампа після саміту G7 у французькому Евіані.

У Росії заявили, що очікують пояснень після повідомлень про зміну позиції президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва прагне з’ясувати, що саме відбулося під час саміту G7 у французькому Евіані, передає Bild.

Підставою для реакції Кремля стали слова президента Франції Еммануеля Макрона. За його версією, після переговорів із союзниками Трамп дійшов висновку, що Росія не зацікавлена в мирі, а попередні домовленості між ним і Володимиром Путіним фактично "втратили чинність".

Додаткову увагу привернули останні заяви Трампа про Україну та президента Володимира Зеленського. Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте американський президент заявив, що Україна "тримається доволі добре", назвав Зеленського "мужнім" і відзначив наявність у Києва "сучасного обладнання" та "сильних бійців".

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Ці слова контрастують із попередніми різкими критичними висловлюваннями Трампа на адресу українського лідера.

В американській адміністрації також дедалі частіше звучать оцінки на користь Києва. Заступник держсекретаря США Джеремі Левін заявив про "широкий консенсус" між Трампом, Зеленським та європейськими союзниками, а також припустив, що Україна "на цей момент" має перевагу та змінила динаміку бойових дій.

Лавров при цьому назвав повідомлення про те, що Вашингтон дав Києву дозвіл на жорсткіші удари по Росії, спробою видати "бажане за дійсне".

У Кремлі наголошують, що чекають офіційних пояснень щодо змін у риториці Вашингтона та можливих рішень після саміту G7.

"Ми хочемо зрозуміти, що сталося в Евіані", - заявив він.

Трамп зробив різкий розворот щодо України

Як повідомляв УНІАН, під час зустрічі лідерів "Великої сімки" Дональд Трамп у приватній розмові порадив Володимиру Зеленському діяти "сміливіше". Вважається, що без сильного тиску Росія не погодиться на мирні переговори.

За даними джерел FT, американський лідер дуже захоплений і натхненний нещодавньою кампанією України щодо нанесення ударів по цілях на території Росії.

Потім Трамп позитивно оцінив позицію України у війні з Росією, заявивши, що український президент Володимир Зеленський "досить добре" справляється.

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