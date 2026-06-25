Лише два слова: Трамп різко перебив Рютте в Овальному кабінеті, - NYP

Рютте намагався переконати президента США, що Європа підтримувала Вашингтон під час війни з Іраном, але Трамп був різким.

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на слова генерального секретаря НАТО Марк Рютте під час зустрічі в Овальному кабінеті. Під час обговорення війни з Іраном глава Альянсу намагався переконати американського лідера, що європейські союзники підтримували Сполучені Штати, однак отримав коротку й жорстку відповідь, пише New York Post.

Рютте почав зустріч із похвали дій Трампа щодо Ірану та збільшення оборонних витрат країн НАТО. Він заявив, що президент США взяв на себе роль "лідера вільного світу" та зробив важливий внесок у стримування іранської ядерної програми.

Після цього генсек НАТО торкнувся теми підтримки Вашингтона з боку європейських союзників під час конфлікту з Іраном.

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"Я знаю, що точаться дебати щодо того, чи достатньо вас підтримували ваші союзники в Європі", – сказав Рютте.

На це Трамп миттєво відповів:

"Не підтримували".

Після короткої репліки президента Рютте спробував переконати його, що допомога все ж була суттєвою. За словами генсека НАТО, під час війни тисячі американських літаків здійснювали вильоти з європейських баз, а більшість союзників залишалися на боці США.

Втім, Трамп не погодився з такою оцінкою. Він заявив, що був розчарований позицією низки європейських держав, зокрема Італії, Великої Британії, Німеччини, Франції та Іспанії. За його словами, деякі країни відмовлялися надавати доступ до військових баз або затягували ухвалення відповідних рішень, тоді як інші відкрито критикували дії Вашингтона.

Щоб змінити тон розмови, Рютте представив Трампу спеціальні графіки під назвами "Трильйон Трампа" та "Ефект Трампа 47", які демонстрували зростання оборонних витрат Канади та європейських союзників. Однак навіть це не змінило позицію американського президента.

"У нас найпотужніша армія у світі. Нам не потрібні їхні гроші. Я просто хочу лояльності", – наголосив Трамп.

Водночас він повідомив, що планує відвідати майбутній саміт НАТО в Туреччині з поваги до президента країни Реджепа Таїпа Ердогана, а також окремо позитивно відгукнувся про позицію Польщі.

Трамп і НАТО - головні новини

Нагадаємо, у квітні Трамп заявив, що його заклик до країн НАТО приєднатися до операції проти Ірану буцімто був "тестом" для Альянсу. Американський лідер наголосив, що не потребував їхньої участі й навіть не намагався переконати союзників після відмови. Водночас Трамп назвав НАТО "паперовим тигром", заявивши, що альянс не має реальної сили та що російський правитель Володимир Путін його зовсім не боїться.

Водночас аналітики вважають, що погрози Трампа щодо виходу країни з НАТО є лише порожніми балачками, оскільки він не має такої можливості в принципі.

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