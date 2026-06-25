'Він добре справляється': Трамп похвалив Зеленського у війні з Росією

Багато американських чиновників уже публічно визнають, що Україна може здобути перемогу у війні.

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив позицію України у війні з Росією, заявивши, що український президент Володимир Зеленський "досить добре" справляється.

Як пише The Guardian, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи перемагає Зеленський, президент США сказав, що з будь-якої точки зору справи у президента України йдуть дуже добре і він "тримається молодцем".

"Багато людей гине з обох боків, але я думаю, що він добре справляється", – заявив він.

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Нагадаємо, багато чиновників США вже публічно визнають, що Україна може здобути перемогу у війні.

Так, заступник державного секретаря США Марко Рубіо Джеремі Левін зазначив, що конфлікт наближається до фази перелому, і Україна перебуває в той момент, коли вона виграє війну.

Сам Рубіо раніше заявляв, що Україна має найсильнішу армію в Європі, і наголосив на значних втратах Росії у війні. Міністр оборони Піт Хегсет сказав, що українці утримують оборону. Інші впливові прихильники Трампа також об’єдналися навколо України.

ЗМІ писали про зміну позиції Трампа

Повідомлялося, що під час зустрічі лідерів "Великої сімки" Дональд Трамп у приватній розмові порадив Володимиру Зеленському діяти "сміливіше". Вважається, що без сильного тиску Росія не погодиться на мирні переговори.

А FT зазначало, що американський лідер був дуже захоплений і натхненний нещодавньою кампанією України з нанесення ударів по цілях на території Росії.

Після зустрічі із Зеленським на полях саміту G7 Трамп став більше схилятися до постачання Україні ракет-перехоплювачів для Patriot, а також до надання Україні ліцензії на виробництво американських ракет. Він також, ймовірно, готовий чинити тиск на Росію з метою припинення війни.

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