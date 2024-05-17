За даними ЗМІ, Лула заявив, що "немає сенсу брати участь у саміті, в якому не беруть участь обидві сторони конфлікту".

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва вирішив не брати участь в українському Саміті миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, повідомляє CNN Brasil.

Видання зазначає, що президента Бразилії на саміт запросив уряд Швейцарії, а також президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, за даними джерел видання, канцлер Швейцарії під час особистої зустрічі з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою дуже наполягав на присутності бразильського президента на зустрічі, визнаючи важливість не тільки Бразилії, але і її вплив серед країн, що розвиваються.

Відео дня

Водночас, зазначає видання, на думку Лули та представників МЗС країни, "бразильському лідеру немає сенсу брати участь у саміті, в якому не беруть участь дві сторони, що перебувають у конфлікті".

За даними бразильських дипломатичних джерел, було вирішено, що делегацію, яка представлятиме країну на саміті, не очолюватиме президент. Однак ще не вирішено, хто виконуватиме цю роль.

Бразилія кілька разів голосувала на Генеральній Асамблеї ООН, засуджуючи російське вторгнення і захищаючи територіальну цілісність України. Водночас країна не підтримала санкції проти Кремля.

Саміт миру у Швейцарії - що відомо

На Глобальний саміт миру щодо України, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, запрошено представників більше 100 країн світу.

Родночас Росію не запросили на Саміт миру. У МЗС України зазначали, що є два способи, якими росіян можна змусити сумлінно діяти - домогтися успіхів на полі бою або створити коаліцію країн, що поділяють одні й ті самі принципи і підходи.

Президент Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки, заявляв, що п Росія хоче зірвати Глобальний саміт миру та зменшити кількість країн, що планують брати в ньому участь.

Вас також можуть зацікавити новини: