Перший Глобальний саміт миру відбудеться 15−16 червня у Швейцарії.

Канада візьме участь у першому Глобальному саміті миру, який відбудеться в червні у Швейцарії. Про це заявив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо, опублікувавши повідомлення у Twitter.

"Перший саміт миру для України відбудеться в червні, і Канада візьме в ньому участь. Я з нетерпінням чекаю можливості приєднатися до інших світових лідерів для досягнення нашої спільної мети - справедливого і міцного миру для України", - написав він.

Саміт миру у Швейцарії - деталі

Глобальний саміт миру заплановано на 15-16 червня. Він організований з ініціативи української сторони і відбудеться у Швейцарії. Росію не запросили на Саміт миру. У МЗС України зазначали, що є два способи, якими росіян можна змусити сумлінно діяти - домогтися успіхів на полі бою або створити коаліцію країн, що поділяють одні й ті самі принципи і підходи.

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Раніше Зеленський заявив, що в рамках майбутнього Саміту миру у Швейцарії Україна планує порушити три головні питання, одним з яких є обмін полоненими "всіх на всіх". Він зазначив, що багато хто каже, що обмін "всіх на всіх" можливий лише після завершення війни, але на думку президента, є можливість це зробити раніше, поставивши це питання на саміті миру.

Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у червні у Швейцарії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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