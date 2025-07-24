Раніше республіканці в Сенаті відмовилися від ухвалення закону про введення санкцій проти Росії через позицію Трампа.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хоче залишити за собою будь-які рішення щодо санкцій проти Росії.

Таку заяву під час пресбрифінгу зробила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, коли журналістка попросила прокоментувати той факт, що республіканці в Сенаті відмовилися від ухвалення закону про запровадження санкцій проти Росії. Сталося це після того, як Трамп заявив, що хоче діяти в односторонньому порядку.

"Президент дуже тісно спілкувався зі своїми друзями в Сенаті, зокрема – із сенатором Ліндсі Гремом щодо цього питання. Але президент завжди стверджував, що він – головнокомандувач і президент не просто так", – зазначила вона.

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Левітт наголосила, що Трамп "був глибоко залучений у цей конфлікт від самого початку". Тому коли йдеться про будь-які рішення, які будуть ухвалені щодо санкцій, він "хоче залишити за собою ці повноваження, і це його право".

Санкції проти Росії: інші новини

Спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон напередодні заявив, що Конгрес США не розглядатиме законопроєкти про нові санкції проти Росії, доки не спливе час ультиматуму, який виставив Росії американський президент Дональд Трамп. Йдеться про 50 днів – такий термін встановив лідер США 14 липня.

Лідери республіканців в обох палатах Конгресу заявили, що не виноситимуть на голосування жодного законопроєкту про санкції без схвалення Трампа.

Раніше був представлений двопартійний законопроєкт про більш жорсткі обмеження. Зокрема, йшлося про 500-відсоткове мито на товари з країн, які продовжують купувати російські енергоресурси.

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