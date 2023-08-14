Спроби ЄС та США задобрити Сербію та перетягнути її з-під російського впливу на свій бік провалилися, спричинивши додаткову дестабілізацію на Балканах. Про це пише CNN, поспілкувавшись із низкою експертів.
Видання зазначає, що із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Захід став значно поблажливішим до Сербії. "Їхня політика мала дві мети. По-перше, повернути Сербію в західне лоно, подалі від Росії. По-друге, дозволити своїм відповідним адміністраціям більш повно зосередитися на підтримці України", – йдеться у публікації.
Західні дипломати намагалися вивести Сербію з орбіти РФ, зокрема, обіцяючи швидший шлях до членства в ЄС, водночас попереджаючи про ізоляцію у протилежному випадку. Однак ця стратегія не дала результатів, пише видання.
"Сербія відмовилася брати участь у всіх раундах санкцій ЄС проти Путіна. Сербія, упевневшись, що їх не докорять на Заході, продовжувала переслідувати власні інтереси в регіоні з меншою відповідальністю, розпалюючи конфлікти за кордоном, щоб відвернути увагу від невдоволення вдома", – пише CNN.
Зазначається, що наслідки цього найгостріше відчули в Косово, яке відкололося від Сербії у 2008 році, але Белград і досі вважає його своєю територією.
"Вони, схоже, вірять, що наближають Сербію до ЄС і НАТО, до західного мислення та віддаляють від Росії… Але я б сказала, що це не відображається на місцях", – заявила голова спеціального комітету у закордонних справах британського парламенту Алісія Кернс.
Попри те, що Сербія приєдналася до резолюцій ООН, які засуджують вторгнення Росії в Україну, вона виявила мало бажання приєднатися до західних санкцій. Також Сербія стверджує, що не хоче продавати свою зброю Україні, хоча є свідчення протилежного. Крім того у вересні минулого року Белград підписав із Москвою нову угоду про безпеку.
"Якщо припустити, що ми якимось дивом приведемо Сербію в ЄС, з таким режимом ви практично приведете ще одного російського троянського коня в ЄС, як у випадку з [прем’єр-міністром Угорщини Віктором] Орбаном. Так, ви можете вплинути на розширення, але ви точно не збираєтеся нейтралізувати вплив Росії в регіоні – ви просто імпортуєте його в ЄС", — заявив експерт Європейської ради з міжнародних відносин Майда Руге.
Одним з проявів сербської самовольності стали сутички на півночі Косово, де проживають етнічні серби, протягом останнього року. Спочатку тамтешні мери та інші чиновники, що є етнічними сербами, усі одночасно подали у відставку. Призначені центральною косовською владою дострокові вибори сербське населення за активного сприяння Бєлграда бойкотувало, тому перемогли кандидати-албанці. Спроби утвердити албанців на чолі сербских громад спричинили насильство.
"Насильство було крайнім. Десятки миротворців НАТО отримали поранення після того, як на них напали етнічні серби. Деякі поранення були важкими: трьох угорських солдатів застрелили; одному ампутували ногу", – пише CNN.
За словами Алісії Кернс, британські війська, дислоковані в Косово, знайшли "сховища зброї, заховані в церквах і машинах швидкої допомоги сербським ополченням на півночі Косово".
Проте більша частина дипломатичної реакції Заходу була зосереджена на діях косовської влади, а не сербів. Косово було відсторонено від спільних військових навчань зі США, виключено з європейських інфраструктурних проектів і введено санкції, які, за словами Косовського бізнес-альянсу, можуть коштувати економіці країни 500 мільйонів євро до кінця цього року.
Кернс розкритикувала "незбалансовану" реакцію Заходу, заявивши, що він ігнорує справжню причину проблем. "Початком кризи стало іноземне втручання уряду Сербії у внутрішні справи Косова, коли вони сказали косовським сербам не голосувати на місцевих виборах. Це іноземне втручання", – сказала вона.
"Ситуація зрозуміла, хто все ще є хуліганом на Балканах. Час покаже, що ця "інвестиція" у заспокоєння Сербії буде марною", – сказала CNN Меліза Харадінай, колишній міністр закордонних справ Косова.
Політика Сербії щодо України – останні новини
На початку червня президент Сербії Александар Вучич заявив, що його уряд не заважатиме поставкам сербської зброї в Україну, хоча, звісно, не вітає це. Цій заяві передували кілька місяців суперечливих повідомлень: одні казали що серби продають зброю Україні, тоді як інші це заперечували.
У липні уряд Сербії повідомив про намір передати Україні гуманітарну допомогу для подолання гуманітарної катастрофи в Херсонській області після підриву Каховської ГЕС. Пакет допомоги містить товари першої необхідності та ліки. Також Бєлград пропонує тимчасовий прихисток для громадян України, які постраждали внаслідок підриву ГЕС.