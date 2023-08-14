Серби упевнилися в тому, що Захід став поблажливішим, і почали гібридний тиск на Косово.

Спроби ЄС та США задобрити Сербію та перетягнути її з-під російського впливу на свій бік провалилися, спричинивши додаткову дестабілізацію на Балканах. Про це пише CNN, поспілкувавшись із низкою експертів.

Видання зазначає, що із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Захід став значно поблажливішим до Сербії. "Їхня політика мала дві мети. По-перше, повернути Сербію в західне лоно, подалі від Росії. По-друге, дозволити своїм відповідним адміністраціям більш повно зосередитися на підтримці України", – йдеться у публікації.

Західні дипломати намагалися вивести Сербію з орбіти РФ, зокрема, обіцяючи швидший шлях до членства в ЄС, водночас попереджаючи про ізоляцію у протилежному випадку. Однак ця стратегія не дала результатів, пише видання.

Відео дня

"Сербія відмовилася брати участь у всіх раундах санкцій ЄС проти Путіна. Сербія, упевневшись, що їх не докорять на Заході, продовжувала переслідувати власні інтереси в регіоні з меншою відповідальністю, розпалюючи конфлікти за кордоном, щоб відвернути увагу від невдоволення вдома", – пише CNN.

Зазначається, що наслідки цього найгостріше відчули в Косово, яке відкололося від Сербії у 2008 році, але Белград і досі вважає його своєю територією.

"Вони, схоже, вірять, що наближають Сербію до ЄС і НАТО, до західного мислення та віддаляють від Росії… Але я б сказала, що це не відображається на місцях", – заявила голова спеціального комітету у закордонних справах британського парламенту Алісія Кернс.

Попри те, що Сербія приєдналася до резолюцій ООН, які засуджують вторгнення Росії в Україну, вона виявила мало бажання приєднатися до західних санкцій. Також Сербія стверджує, що не хоче продавати свою зброю Україні, хоча є свідчення протилежного. Крім того у вересні минулого року Белград підписав із Москвою нову угоду про безпеку.

"Якщо припустити, що ми якимось дивом приведемо Сербію в ЄС, з таким режимом ви практично приведете ще одного російського троянського коня в ЄС, як у випадку з [прем’єр-міністром Угорщини Віктором] Орбаном. Так, ви можете вплинути на розширення, але ви точно не збираєтеся нейтралізувати вплив Росії в регіоні – ви просто імпортуєте його в ЄС", — заявив експерт Європейської ради з міжнародних відносин Майда Руге.

Одним з проявів сербської самовольності стали сутички на півночі Косово, де проживають етнічні серби, протягом останнього року. Спочатку тамтешні мери та інші чиновники, що є етнічними сербами, усі одночасно подали у відставку. Призначені центральною косовською владою дострокові вибори сербське населення за активного сприяння Бєлграда бойкотувало, тому перемогли кандидати-албанці. Спроби утвердити албанців на чолі сербских громад спричинили насильство.

"Насильство було крайнім. Десятки миротворців НАТО отримали поранення після того, як на них напали етнічні серби. Деякі поранення були важкими: трьох угорських солдатів застрелили; одному ампутували ногу", – пише CNN.

За словами Алісії Кернс, британські війська, дислоковані в Косово, знайшли "сховища зброї, заховані в церквах і машинах швидкої допомоги сербським ополченням на півночі Косово".

Проте більша частина дипломатичної реакції Заходу була зосереджена на діях косовської влади, а не сербів. Косово було відсторонено від спільних військових навчань зі США, виключено з європейських інфраструктурних проектів і введено санкції, які, за словами Косовського бізнес-альянсу, можуть коштувати економіці країни 500 мільйонів євро до кінця цього року.

Кернс розкритикувала "незбалансовану" реакцію Заходу, заявивши, що він ігнорує справжню причину проблем. "Початком кризи стало іноземне втручання уряду Сербії у внутрішні справи Косова, коли вони сказали косовським сербам не голосувати на місцевих виборах. Це іноземне втручання", – сказала вона.

"Ситуація зрозуміла, хто все ще є хуліганом на Балканах. Час покаже, що ця "інвестиція" у заспокоєння Сербії буде марною", – сказала CNN Меліза Харадінай, колишній міністр закордонних справ Косова.

Політика Сербії щодо України – останні новини

На початку червня президент Сербії Александар Вучич заявив, що його уряд не заважатиме поставкам сербської зброї в Україну, хоча, звісно, не вітає це. Цій заяві передували кілька місяців суперечливих повідомлень: одні казали що серби продають зброю Україні, тоді як інші це заперечували.

У липні уряд Сербії повідомив про намір передати Україні гуманітарну допомогу для подолання гуманітарної катастрофи в Херсонській області після підриву Каховської ГЕС. Пакет допомоги містить товари першої необхідності та ліки. Також Бєлград пропонує тимчасовий прихисток для громадян України, які постраждали внаслідок підриву ГЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: