Те, що перемовини Туреччини щодо вступу в ЄС зайшли в глухий кут, не має бути перешкодою для приєднання Швеції до НАТО, вважають в Держдепі.

Сполучені Штати Америки не вважають, що прагнення Туреччини вступити до Європейського Союзу має перешкоджати вступу Швеції до НАТО. Про це заявили у Державному департаменті США

"Сполучені Штати через низку кроків підтримували прагнення Туреччини вступити в ЄС, і ми продовжуємо це робити. Однак ми не вважаємо, що це повинно бути перешкодою для вступу Швеції в НАТО", – сказав речник Держдепартаменту Метью Міллер.

Міллер додав, що просування в напрямку приєднання Туреччини до блоку залежить від ЄС і Анкари, та наголосив, що держсекретар США Ентоні Блінкен озвучував це у своїх розмовах з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом протягом останніх кількох днів (за останні п'ять днів вони спілкувалися тричі).

Відео дня

"Ми продовжуємо наполягати на тому, що Швеція зробила низку кроків для усунення занепокоєннь, яке висловила Туреччина. Іі ми вважаємо, що для Туреччини настав час підтримати вступ Швеції до НАТО", – наголосив Міллер.

Ультиматум Туреччини щодо вступу Швеції в НАТО - що повідомлялося

Туреччина та Угорщина залишаються останніми двома країнами-членами НАТО, що не схвалили заявку Швеції на вступ.

Анкара вимагала від країни вжити заходів щодо "боротьби з тероризмом" і ставила під сумнів можливість успішного завершення перемовин про приєднання Швеції до Альянсу.

10 липня президент Реджеп Таїп Ердоган, вирушаючи на саміт НАТО у Вільнюсі, вперше пов’язав блокування заявки Швеції з прагненням Туреччини приєднатися до ЄС (перемовини про це розпочалися в 2005 році, вони зайшли в глухий кут кілька років тому). Турецький лідер, звертаючись до партнерів, заявив: "Спочатку прокладіть шлях для Туреччини в Європейський Союз, а потім давайте прокладемо шлях для Швеції, так само, як ми проклали шлях для Фінляндії".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, канцлер Німеччини Олаф Шольц та представник Білого дому, коментуючи це, заявили, що підтримують прагнення Туреччини вступити в ЄС, але цей процес не пов’язаний зі вступом Швеції до НАТО і тим, що вона виконала всі поставлені їй умови.

Ввечері 10 липня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном з метою обговорення питання щодо ухвалення заявки на членство.

Вас також можуть зацікавити новини: