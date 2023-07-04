Міністри покликані допомогти вийти з глухого кута, через який Швеція більше року чекала вступу в Організацію Північноатлантичного договору.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган применшив шанси на значний прорив у переговорах цього тижня про вступ Швеції до НАТО на тлі сварки через спалення Корану в Стокгольмі.

Виступаючи перед переговорами між міністрами закордонних справ Туреччини, Швеції та Фінляндії в четвер, він розкритикував інцидент минулого тижня, в тому числі той факт, що шведська поліція дозволила йому продовжитися, повідомляє Bloomberg.

"Рішуча боротьба з терористичними організаціями та ісламофобією - це наша червона лінія. Це злочини на ґрунті ненависті, які підживлюються ворожістю до ісламу. Набагато гірше, що цей злочин на ґрунті ненависті може бути скоєно під захистом поліції", - заявив Ердоган.

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Міністри покликані допомогти вийти з глухого кута, через який Швеція більше року чекала вступу в Організацію Північноатлантичного договору. Їхні переговори відбудуться перед самітом лідерів Альянсу, який відбудеться 11 і 12 липня.

Осквернення священної книги ісламу відбулося після того, як шведська поліція відмовила в дозволі на проведення подібних демонстрацій в останні місяці, пославшись на міркування національної безпеки. Але їхні рішення були скасовані судами, які вирішили, що свобода слова повинна мати пріоритет, якщо немає безпосередньої загрози громадській безпеці. Уряд Швеції засудив спалення Корану.

Шлях Швеції до НАТО - деталі

Швеція подала заявку на вступ до НАТО у травні 2022 року після вторгнення Росії в Україну. Ердоган швидко заперечив проти пропозиції, стверджуючи, що Стокгольм підтримує групи, які Туреччина класифікує як терористів. Тим не менш, Туреччина дозволила процесу членства просунутися вперед і погодилася на вступ до блоку в квітні свого кандидата Фінляндії, незважаючи на початкові побоювання.

Для НАТО розширення на північ збільшить її присутність в Арктиці і посилить вплив в Балтійському морі. Вступ Швеції особливо важливий для Фінляндії, щоб забезпечити шляхи постачання та посилити оборону.

На сьогоднішній день 29 з 31 члена НАТО ратифікували вступ Швеції, А Угорщина продовжує зволікати з Туреччиною. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повинен зустрітися з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні в середу, щоб обговорити це питання.