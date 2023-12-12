Його відсторонили від участі у засіданні.

Депутат партії "Конфедерація польської корони" Гжегож Браун загасив вогнегасником єврейський свічник, який встановили у залі Сейму. Відповідні відео поширили у мережі.

Скандал стався під час засідання, на якому ставили запитання новому прем'єр-міністру Дональду Туску. Його довелося перервати, пише Rzeczpospolita.

"У приміщенні Сейму Республіки Польща не може бути місця актам расистського, племінного, дикунського, талмудистського поклоніння. Як я розумію, через присутніх говорить невігластво. Ви не усвідомлюєте змісту цього акту, цього послання, яке невинно називається Ханука. Мені тут приписують расистські мотиви, тоді як я якраз відновлюю тут стан нормальності і рівноваги, кладу край актам сатанинського, талмудичного тріумфування, бо саме таким є послання цих свят", - цитує Брауна Onet.

Спікер Сейму Шимон Головня відсторонив його від участі в засіданні. Тим часом міністр юстиції Адам Боднар заявив, що дії політика можна кваліфікувати за трьома статтями.

Реакція на скандальну витівку

Посол Ізраїлю в Польщі Яков Лівне вже прокоментував скандал у мікроблозі X. Він назвав дії Брауна ганебними.

"Депутат польського парламенту щойно зробив це. Через кілька хвилин після того, як ми відсвяткували там Хануку", - додав він.

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